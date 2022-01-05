桃機清潔員爆發群聚感染，其中有名清潔員一連5天都到桃園市中壢區金嗓歌友會嗨唱，國民黨立委魯明哲也在臉書PO出一張歌友會在跨年夜舉辦餐會人山人海照片，憂心若確診者有參與恐讓疫情擴散，並呼籲當天在現場的民眾掌握自身健康狀況。

魯明哲5日在臉書上PO出幾張歌友會去年12月31日的活動照片，他並指出，桃園機場確診清潔工，連續五天(12/29-1/2)去中壢榮民南路上的金嗓歌友會，其中12/31晚上極可能也參加了千人跨年活動。且從照片中可以看出，當天現場擁擠丶採圓桌餐飲方式，舞台上下沒什麼人帶口罩，市政府應確實疫調，快速掌握情況。

魯明哲呼籲，當天有在現場的朋友，應注意自己健康情況，儘速到採檢站篩檢一下，保護自己也保護家人。

網友們也留言回應，「天啊！希望沒事，否則中壢要崩潰了」、「這麼多人！在疫情時代沒事真的別群聚！」、「希望天佑台灣跟中壢大家都平安喔」、「希望大家沒有事～不然中壢怎麼辦」「中壢要淪陷了」。

對此，金嗓歌友會負責人回應，但採事先報名制度需要繳費，雖然當天沒有實名制，但知道參加的人有誰，確定確診者在跨年當晚並沒有參加這場聚會，他則是1月1日元旦當天中午12點10分至下午2點有到場唱歌，當時在現場約有10多人，已經都被桃園市衛生局疫調匡列。

桃園市衛生局表示，目前針對相關接觸者已先過濾實聯制，並安排6日上午7點30半將至歌友會協助會員進行採檢。