全球半導體生產設備大廠艾司摩爾(ASML)的德國柏林工廠 3 日發生火警，由於ASML為全球供應深紫外光(DUV)、極紫外光(EUV)微影設備最大供應商，包括台積電、三星電子、英特爾等半導體大廠都是其客戶，在全球大擴產、晶片缺貨仍相當嚴重的狀況下，恐怕導致關鍵用料出現供應危機。

據《路透》報導，這間發生火警的工廠原本為ASML 供應商 Berliner Glas所有，後來被ASML收購，主要產品為曝光機生產零組件，包括晶圓台 (wafer tables)、光罩盤 (reticle chucks)、反射鏡 (mirror blocks)等。ASML強調，火警所帶來的損失對於2022年的生產計畫產生的任何影響與評估都還尚早，預估需要幾天時間統計，結果會盡快公布。

ASML在先進製程主要領導廠商大力拉貨下，2021年第三季財報的銷售淨額(net sales)為52億歐元，淨收入17億歐元，毛利率51.7%，新增訂單金額62億歐元，單季EUV曝光機出貨量、營收都創新紀錄。ASML總裁暨執行長溫彼得（Peter Wennink）指出，光是EUV曝光機的營收貢獻就占新增訂單金額的29億歐元，客戶面對數位轉型、晶片短缺的記憶體以及邏輯IC需求仍在高檔。

不過，當時ASML財務長達森（Roger Dassen）也警告，受到供應鏈一些零組件短缺問題影響，第4季淨營收49億至52億歐元，比市場預期還低，位於荷蘭爾德霍溫的工廠也面臨一些生產線的問題，主要是機械組裝問題，但大部分已經排除。這將導致生產延後，客戶還會要求提前交貨，代表部份的營收將延至2022年。

ASML當時還給出相當正面的全年度營收成長約35%目標，並指出2020~2030年的年複合營收成長率為11%。

據科技新報報導，TrendForce 初步了解，占地3萬2000平方公尺的柏林廠區，有200平方公尺廠區受火警衝擊，但隨著EUV曝光機交期受到全球供應鏈瓶頸影響，所有的交貨期本來就拉長，加上這個廠區影響部分主要供應EUV曝光機的零組件，不排除ASML會優先分配產能用以支援晶圓代工設備訂單的可能性，這段時間ASML也可能向其他廠區拉貨，整體影響有待公司公布才能得知。