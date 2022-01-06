從最早的比特幣交易服務，8年內擴增為區塊鏈技術最大咖，MaiCoin集團母公司現代財富科技公司，5日獲頒〈2021年區塊鏈價值權威榜—全方位最傑出企業〉，是足跨台、港市場提供最完整區塊鏈技術應用解決方案的團隊，旗下業務包含 MaiCoin數位資產買賣平台、MAX數位資產交易所、AMIS帳聯網區塊鏈技術公司、Qubic NFT服務與MaiCapital對沖基金公司(香港)。

MaiCoin數位資產買賣平台，已是台灣本土交易量最大，且唯一具備區塊鏈技術公司的數位資產領導品牌。MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉表示，MaiCoin 集團一直以將區塊鏈視為虛擬與現實連結很重要的技術，相信區塊鏈技術的應用，除了強化目前虛擬貨幣交易的服務，今年亦會更專注於NFT服務的發展，去年發展出 Qubic NFT 區塊鏈錢包之後，也延伸出Qubic Creator一站式開店服務，主打協助企業以及創作者以品牌的角度加入NFT的世界。

「幣圈一天」相當於「人間一年」，2022年才進入一月第一星期，MaiCoin 集團已發展出「現代公社」，公布以公益型 NFT 應用為核心，作為集團2022年的公益專案。此外，預計於2022年中於台中市區設立第二家實體門市，持續以虛實經營並且推廣區塊鏈與加密貨幣的策略穩扎穩打的擴張，以及AMIS帳聯網公司將推出企業級數位資產錢包託管服務，開啟企業用戶們的更多運用區塊鏈技術的可能性 。