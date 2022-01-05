1945網站(19fortyfive)分析5處世界可能爆發衝突與戰爭的地區，分別是烏克蘭、台灣、伊朗、朝鮮半島、中印喜馬拉雅邊界；台海局勢被排在第2位，吾人不可不慎。

進入2022 年，世界看起來比1980年代後期以來的任何時候都更加危險，東歐和東亞都有可能成為嚴重的衝突區域。以下是可能爆發第三次世界大戰爆發的5處最危險爆發，按危險程序由高而低排列：

最可能爆發戰爭地點第1名：烏克蘭

2022年大國戰爭的最可能爆發點，就是俄羅斯和烏克蘭之間的邊界。此處的衝突應視為俄羅斯與美國、北約集團的博奕，俄羅斯不能容忍美國與北約與烏克蘭達成軍事結盟，因此可能以最直接的軍事行動，對美國表達意見。逼迫美國作出回應。然而，美國也通過間接方式支持基輔，迴避直接干預的做法。這包括對俄羅斯的經濟制裁、對俄羅斯基礎設施的網路攻擊、向烏克蘭轉讓武器，與烏克蘭軍隊分享即時情報。

曾在浙江舟山軍港內被拍攝到的第2艘075型兩棲攻擊艦。（圖／騰訊網）

最可能爆發戰爭地點第2名：台灣

在過去的一年裡，中國大陸對台灣的威脅態勢愈來愈明顯，大陸軍事能力在過去十年中迅速增長，成為美國干預的主要障礙。但同時，大陸的軍事力量也未經考驗，跨越台灣海峽發動兩棲攻擊，可能會是史上最複雜的軍事行動之一。

最可能發生衝突的原因在誤判。在美國與中華人民共和國建立邦交的40年間，一方面經濟關係大量交流時，但美國一直對台灣的說法保持言語上模糊性。這種「戰略模糊」的目的是消除台灣宣布獨立的動機，同時不給中國大陸入侵的藉口。然而目前美國政界出現一股「結束戰略模糊」政策的聲音，主張應全力支持台灣的國際地位。

戰爭有可能以幾種不同的方式爆發。大陸或許發動一場同時令美國和台灣措手不及的閃電攻擊。或者，美中關的緊張局勢，讓北京認為先攻打台灣，能改變美國對台灣的態度。最後（也是最不可能的）台灣宣布獨立成為既成事實，成為中國大陸出兵的理由。大多數分析人士，台灣宣布獨立將直接招致大陸的軍事入侵。

無論如何，要是台海戰爭升級，對任何一方來說都很難善了。

最可能爆發戰爭地點第3名：伊朗

現在多數的伊朗政策專家都承認，當年川普總統片面廢止伊朗核協議，是一個災難性的錯誤。美國試圖以軍事和經濟脅迫伊朗就範的努力完全失敗。伊朗持續加強核子武器研發，飛彈部隊的投資也更多，當地的危機反而升高。

即使美國已政黨輪替，拜登政府也有心以談判解決，但是談判並不順利，因為美國破壞承諾在先，使得德黑蘭有理由不信任採取強硬態度。如果談判未能與伊朗達成某種協議，那麼軍事衝突的可能性就不會消失。特別是美國的2個中東地區盟友：沙烏地與以色列都可能故意發動對伊朗的衝突。另一方面，如果伊朗認為遭到攻擊已不可避免，他們就可能先發動軍事攻擊。伊朗缺乏可靠的大國支持，但一但發生衝突，俄羅斯和中國大陸就有理由加入，戰爭就會升級。

最可能爆發戰爭地點第4名：朝鮮半島

多年以來，北韓一直是世界大戰的熱點，所以出現在榜上很正常。而且相對來說，朝鮮半島這段時間相對平靜，這與covid-19大流行應該有關。

日本、韓國和美國也希望對北韓能繼續安靜下去，然而……北韓問題仍未解決。北韓面臨著巨大的經濟、社會和政治問題。從歷史紀錄來看，平壤利用潛在的戢爭衝突吸引國際關注，其目的是爭取支援，而且一直很有效。

最可能爆發戰爭地點第5名：喜馬拉雅山

過去一年，中印之間的緊張局勢有所緩和，但我們也別忘記，過去兩年間，兩國的邊境曾發生了致命的衝突。

中印兩國雖然在衝突後努力緩和邊境緊張局勢，但在領土的基本分歧依然存在，也都持續建設軍事基礎設施，以方便快速動員。

中國大陸有相當大的軍事優勢，但印度有地利之便，而且德里和華盛頓之間也快速發展合作關係，引起北京方面的擔憂。