去年因出演BL劇而爆紅的楊宇騰，日前歡慶27歲，特地舉辦生日趴與粉絲同樂。首次辦生日趴的楊宇騰更盡「地主之誼」使出十八般武藝「款待」粉絲們，歌藝火力全開的他展現「雙聲道」才藝，不僅一口氣演唱先前EP多首單曲，去年「逆輸出」紅回日本加盟日本Amuse正式在日本出道的他更首次演唱日文歌〈乾燥花〉。

從未在公開場合跳舞的他，更為粉絲帶來出道首次熱歌勁舞演出〈FOLLOW〉，還跟現場粉絲近距離互動玩遊戲，為了回饋粉絲更獻上許多自己的「第一次」，讓生日會現場宛如「才藝成果驗收」發表會，他笑說：「隔離期間跟經紀人及同事開會後，他們極力建議我應該要給粉絲驚喜，最後終於被說服。」自曝只花了兩天排練重新編排〈FOLLOW〉的舞步，而且這次還在舞步編排上加了一個女舞者一起親密共舞，只見表演現場楊宇騰與女舞者大跳曖昧雙人舞、緊緊擁抱，讓全場粉絲尖叫。

他在生日會上透過表演、獻出「第一次」及嘉賓齊發當成驚喜「禮物」送給粉絲的楊宇騰，還「加碼」在生日會上宣布「有喜」，原來去年靠著BL劇人氣高漲的他繼出了日文版寫真書後，將於近期發行他出道以來第一本寫真年曆，這本年曆將配合日本把四月當成新年度起點的使用習慣去印製，更分別在日本版及海外版的年曆中親手寫下送給粉絲的私密話語，同時還收錄楊宇騰在活動上及私底下的心情表情包，希望透過這個年曆陪伴大家一整年。

今年新年元旦在訓練中渡過的楊宇騰，已經八年沒在日本過新年，無法陪伴家人的他，透露在離開日本前還特別送了一個自己的公仔娃娃Uni給媽媽陪她過節；回憶起過往在日本過新年的習俗，他表示：「跨年夜一定要吃蕎麥麵，所以到了台灣後，即使是一個人跨年也會在家自己煮麵來吃。然後跨完年會一直看電視到天亮，有點像守歲的概念，元旦起床後就會跟的父母親去寺廟參拜，祈求一整年的好運跟平安。」