武打巨星成龍從影超過50年，曾獲奧斯卡終身成就獎肯定，也是華人中首位獲得該殊榮的得主，影壇成就有目共睹，近日他接受陸媒採訪，聊到部分年輕演員不敬業，常常最晚到又最早走，希望有些演員團隊尊重工作人員，在陸網掀起熱議。

成龍近日接受《中國電影報導》專訪，表示他常勉勵年輕人要多努力，等之後回過頭來看，就會感謝自己當年的努力，接著說：「最近，我不說是誰了，我們的演員不能流汗、不能吊威亞（鋼絲）、不能做危險的東西，要有動作、要漂亮，但不能辛苦」。

成龍批有些年輕演員不敬業。（圖／翻攝自微博）

對於新一批演員的行為，成龍忍不住直呼：「我聽了就生氣」，要他們自問對得起現場等候的工作人員嗎，「你是最晚到最早走」，認為是太多人縱容這些年輕演員，讓他們過得太幸福，最後呼籲演員團隊尊重現場的燈光、攝影工作人員，不要動不動就早走。

而成龍這段受訪影片傳開後，有網友認同「所以現在沒有武俠電影」、「一定是有這現象」、「以前演員真的敬業得多」，不過也有人直批成龍已多次批評年輕演員卻都不點名，「大哥又來了，就是不肯直接說是誰，這流量密碼算是被他玩的明明白白」、「我很喜歡成龍老師的電影，但是這樣說話很沒水平，你要麽直接說是誰，要麽就別這樣暗搓搓，搞的大家亂猜忌」。