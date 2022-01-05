今年27歲的台灣女子職業圍棋選手黑嘉嘉，6歲開始學棋、14歲定段走上職業選手之路，如今是擁有職業七段的好手，被日媒封為「千年一遇美女棋士」，前年還曾客串演出電影《消失的情人節》，令跨領域粉絲同感驚艷。黑嘉嘉今(5)日在社群分享一張照片，似乎在整理一堆黏成一團的棋子，棋友看了這「不成棋形」的怪狀紛紛發文，黑嘉嘉親自留言回覆，原來她是剛下完「一色棋」，正在進行復原黑白的重整工作。

黑嘉嘉今(5)日在社群分享一張照片，只見她神情輕鬆但專注地在排棋子，但稍微懂點棋的朋友不難看出，棋盤上的黑棋看似正常，但白棋卻「成坨」地黏在一起，這種「不成棋形」的怪狀讓棋友不解，於是有不少網友發問：「這是在做把白棋換成黑棋的訓練嗎？」黑嘉嘉當即回覆說：「在復原棋盤中」。

有網友還沒看懂，再問：「看起來.....不太像按照落子順序的復盤或排棋譜，這樣子有什麼特殊目的嗎？」黑嘉嘉終於揭曉答案了：「這是在復原一色棋」，網友這才恍然大悟：「感謝解惑，原來是進藤光和倉田下的那種一色棋，不愧是職業棋士啊」，謎底終於揭曉。

在經典日本漫畫《棋魂》（舊譯：《棋靈王》，日文原名《光之碁》）中，主角進藤光初次與職業六段高手倉田厚試合交手，倉田六段以前輩考較下手的姿態提出「一色棋」較量，沒想到卻被阿光逼得險象環生，驚異對手實力之餘還差點把一色棋形狀忘光，最後試著打出「勝負手」才僥倖獲勝。說到底，一色棋不是正式的圍棋比賽方式，但因為可以考驗棋手對棋形的記憶力，常被拿來作自我訓練的一種方式。

在日前分享的影片中，穿著白色洋裝飄仙氣的黑嘉嘉一派輕鬆，面前是一桌已經布滿黑白棋的棋盤，她微笑著轉過身，身旁的工作人員隨機放入兩顆棋子，放好後讓黑嘉嘉開始找，她才2秒就找到第一顆，再3秒又找出第二顆，共計5秒破解挑戰，現場人員不禁驚呼：「哇塞」、「太扯了」，網友們看了影片也騷動起來：「別考驗職業棋士的邏輯記憶」、「職業棋手一定要可以複盤全手啊」、「盲棋都能下了，抓作弊完全不成問題」。

27歲的黑嘉嘉從6歲開始學圍棋，14歲就踏入職業圍棋生涯，目前是亞洲頂尖棋士之一，還被日本圍棋界封為「千年一遇的美女棋士」；近年更跨足演藝圈，亮眼外型加上非凡氣質，讓她迅速圈粉，還是各大品牌爭相邀約的代言人，還曾客串電影《消失的情人節》，雖然演技還稍微生澀，但大螢幕初登場已經讓跨界粉絲大感驚艷。