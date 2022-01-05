《正常發揮》

台中第二選區立委補選投票，剩下不到4天。台北市長柯文哲父母柯承發、何瑞英4日在台中沙鹿「巧遇」候選人顏寬恒，雙方同框，相談甚歡。前民進黨立委郭正亮表示，台北市長柯文哲這招，打亂民進黨原先的布局，1450當然就會著急。民眾黨做了一個叫「做模糊中的明確」，模糊是不講他支持顏寬恒，可是明確說不喜歡林靜儀。

郭正亮5日在中天政論節目《正常發揮》中表示，從昨天到今天，1450為了要彌平柯媽這個事件，臉書至少做了30幾張梗圖，這個事件打亂了他們原先的布局。基本上，林靜儀的選舉已經打完了，因為造勢最後一天是烏日，烏日則是民進黨的基本盤。

郭正亮接著表示，他們萬萬沒想到，民眾黨會做出這樣一個曲折的表態，民眾黨在2020年選舉時，用政黨票去算，在台中地區有13％，打折再打折了，因為霧峰地區民眾黨里長江和樹要參選市議員，他沒有500票嗎？會不會是關鍵票？這就變成是一個沒有想到的新變數，民進黨並沒有想到這一招。柯文哲故意選在投票前5天，因為差距太小了，民眾黨再爛，撐不出兩趴嗎？所以當然民進黨所有的名嘴、1450當然就會著急。

郭正亮認為，柯媽突然丟了一點味素進來，由於顏家地盤一直沒有辦法擴散到外面。柯媽就帶了這樣一種發酵的味道，也就是說，民眾黨做了一個叫「做模糊中的明確」，模糊是不講他支持顏寬恒，可是明確說民眾黨做了一個叫「做模糊中的明確」，模糊是不講他支持顏寬恒，可是明確說不喜歡林靜儀。