台中第二選區立委補選，進入最後倒數階段。民進黨候選人林靜儀陣營指控，中捷藍線新設「正英站」，質疑旁邊有顏家土地。國民黨候選人顏寬恒回應表示，正英站是包括民進黨議員要求設站，難道這些綠營議員都在為他護航爭取嗎？中廣董事長趙少康5日也表示，林靜儀要不要「正英站」周邊2萬多居民的選票？

趙少康5日在臉書發文表示，林靜儀要不要「正英站」周邊2萬多居民的選票？林靜儀空降台中第二選區，拿不出地方服務政績，只好胡亂追打顏家房產，連台中捷運藍線「正英站」也無辜遭殃，可能因為捲入政治惡鬥遭廢除，傷害海線鄉親權益。

趙少康接著表示，台中市議會不分藍、綠、無黨籍議員都強烈要求中捷藍線在正英路設站，交通局也納入綜合規畫，還邀集專家學者討論後送交通部審議，林靜儀指控「正英站」圖利顏寬恒，等於把學者專家和中央、地方官員全拖下水。「正英站」周邊有2萬居民，民進黨議員王立任、楊典忠也大力推動設站，是在地鄉親與里長殷殷期盼的建設，民進黨為了讓林靜儀選上立委，不惜「英人設事」毀掉「正英站」，把選舉放在民眾福祉前。

趙少康認為，林靜儀既然空降台中第二選區選立委，就該好好用功了解地方需求，而不是赤裸裸暴露對選區的不熟悉。如果林靜儀團隊真的認為「正英站」該廢除，就大聲對周邊埔子里、六路里、三鹿里、沙鹿區等地的鄉親，以及2萬多名可望受惠「正英站」改善交通品質的鄉親說：「林靜儀將把廢除正英站列為競選主軸」。