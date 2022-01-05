《國防新聞》（Defense News）5日報導，北非國家摩洛哥已於首都附近建立了一個新防空基地，軍事專家表示，根據衛星影像，該基地可能被用於部署中國大陸製的FD-2000B遠程防空系統（即外銷版紅旗9防空系統），代表摩洛哥的新防空系統標案可能又由中國大陸獲勝。

根據報導，該基地位於摩洛哥首都拉巴特（Rabat）東北部的城鎮Sidi Yahya el-Gharb，摩洛哥軍事專家哈菲（Abdel Hamid Harfi）指出，該城鎮位於摩洛哥主要大都市之間，或將用於防衛數個戰略要地；基地佔地約40公頃，可能會建立防空陣地、維護中心、營舍、行政建築等設施。

美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）東亞禁止核武擴散計畫（East Asia Nonproliferation Program）主任路易斯（Jeffrey Lewis）指出，基地工程自2017年展開，並似乎已於2020年8月左右完成，應已被用於部署同樣於2017年購自中國大陸的天龍50型中程防空系統（又稱DK-10）。

另外，由於根據衛星影像，基地現場車棚大小不一，加上2021年12月才傳出摩洛哥已開始接收大陸製的FD-2000B防空系統，路易斯認為，若摩洛哥確實採購FD-2000B，該基地中較大的車棚，應就是為容納FD-2000B相關載具所建。

不過哈菲表示，他尚未聽聞摩洛哥與中國大陸簽署採購合約的確切消息；摩洛哥軍事與安全事務專家斯凱爾（Mohammad Shkeir）也指出，該國與多個國家就中程和遠程防空系統採購案進行談判，官方尚未對外發布聲明，不過最遲應會於2023年公布。