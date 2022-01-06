從小到大，我對於打扮這件事特別有興趣。我常常把衣櫃裡同款的衣服找出來，混搭出不同的風格，一個人對著鏡子沾沾自喜。

我媽阿玉每次看到我，常會不解地問：「為什麽妳要穿褪色衣服？這件破掉的牛仔褲需要幫妳補一補嗎？」或是問我：「妳的上衣是縮水了嗎？怎麼ㄉㄟＱＱ（台語「很短」）？」

反正她對於刷色衣物、丹寧布料、短版上衣的理解，統統都是瑕疵品。但她畢竟是生養我的人，了解女兒愛打扮、愛漂亮是天性。

據說我小時候奶嘴戒不掉，大人們試過了各種千奇百怪的方法，包括在奶嘴上沾醬油、加辣椒，我就是無法跟奶嘴分手，最後是姑姑靈機一動，對我說：「只要妳兩個禮拜不吸奶嘴，姑姑就買新衣服給妳！」為了擁有新衣服，我立刻就跟奶嘴說再見了。從以上這個例子應該不難了解，本人就是喜愛那些美麗的衣服，常常把五顏六色誇張地穿在身上。家門外的空地、溪流旁的小徑，都是我的時尚伸展台。

隨著年紀增長，我的服裝用色和款式也越來越大膽，在思想淳樸保守的小村落，哪裡容得下奇裝異服的少女呢？看到我的耳朵穿了兩三個耳洞，裙子長度落在膝蓋五公分以上，上衣寬鬆貼身……自然成為左鄰右舍們茶餘飯後的八卦話題。

當時的我年紀輕，玩都來不及了，哪有時間去理會那些三姑六婆的閒言閒語？喔～對了，那時流行厚底鞋，我也很愛穿，有天我踩著高高的厚底鞋去找從小一起長大的玩伴。一路上，我還小心翼翼地避開地上的石子，以免摔倒。

到了她家，兩個小女生嘰嘰喳喳地說個不停，回家前我主動邀請玩伴這個週末一起去逛街，她也興高采烈地去詢問爸爸的意見。

伯父大概不知道我就在隔壁房間，我從半掩的木門中聽到他說：「妳不要跟那種女生玩在一起，她風評很差，ㄏㄧㄠ機機（三八的台語），聽說她都跟不同的男生睡覺。爸爸跟妳說，妳看著，她肯定國中還沒畢業就會大肚子……」

我很疑惑，那些「聽說」到底是聽誰說的？讓他可以像是算命師一樣，鐵口直斷地說著我的未來。

莫名其妙地，愛美的我在大人的眼中變成了叛逆的不良少女。村子裡的婆婆媽媽們開始造謠說我跟男孩勾肩搭背走進了旅館。當有人說妳有問題時，妳可能會忿忿不平地說：「你才全家都有問題！」但是當不止一個人這樣說時，大家也就信了。就連知道我愛打扮的阿玉，也懷疑起自己的女兒，時不時就叮嚀我別出去丟臉。耳朵硬的我，一句話都聽不進去，依舊沉浸在盡情打扮的世界裡。阿玉氣炸了，為了別讓自己氣到腦中風，也只能睜一隻眼閉一隻眼，裝作沒看到。

從小到大，喜愛穿搭這件事，無論旁人怎麼說，我就是無法妥協。

因為大學就讀餐飲科系的關係，畢業後大部分的同學都從事餐旅業，我也不例外。來到英國後，我也想找份餐旅業的工作，只是我那幼幼班的英語口說能力，去飯店也只能做房務的工作。房務工作需要大量的體力勞動，我太了解自己是個草莓族，一定做不來。

對服裝的熱情始終不減的我，最後開啟了選物人生；白話一點講，就是代購啦！我發現自己的穿搭在粉絲專頁曝光後很受女性網友的好評，於是開始挑選一些商品在網路上開團販售。對於審美眼光還算有自信的我，會挑選有質感的衣服，不一定是精品，但一定是自己喜歡的。令人開心的是，這些商品幾乎都賣得不錯，這也讓我在競爭激烈的網購市場中殺出了一條血路，擁有屬於自己的小小事業。

成立粉絲團後，常常會有網友詢問我，「我有想做的事，但大家都說不好，我爸媽也不贊成，我應該堅持下去嗎？」、「我想要出國打工度假，但所有人都說這不是一個明智的決定，我該怎麼辦？要怎樣才能像妳一樣勇敢呢？」

我從來沒有想過，像我這樣在批評和反對聲浪中長大的平凡人，竟然會有人認同我，把我當作心靈導師。

但想想，這就是人性吧！人都有從眾性，當所有的人都說Ａ選項比較好，就算你內心喜歡的是Ｂ選項，也不免會感到猶豫。其實，只要不傷害他人與自己，對於那些想要做的事，有什麼理由不去做呢？就算失敗了又如何？跌倒了就爬起來，覺得痛的話就放聲大哭，明天又是一條好漢。

就算所有人都說你是錯的又如何！很多事情，不走到最後一步，誰都不能說你是錯的，你也無須跟別人爭論，就留給時間去評斷吧！

話說當年那個說我國中沒畢業就會懷孕的同學父親，他的兩個寶貝女兒很年輕就懷孕，因為肚子被男生搞大了，不得不下嫁對方。在這個思想開放的現代社會，未婚懷孕不是問題，但是他卻被自己的女兒打了個響徹雲霄的巴掌。想起他當年斬釘截鐵的「預言」，你們說，我還需要花時間辯解嗎？

(本文摘自《你缺的不是努力，而是反骨的勇氣》/皇冠出版)

【內容簡介】別人說:做人要認命,不要老想著出國!

馬克太太:沒有勇氣踏出舒適圈,你怎麼知道自己的能耐到底有多大?

別人說:我有想做的事,但大家都說不好,我應該堅持下去嗎?

馬克太太:何必為了討好別人,而去做不討好自己的事?

別人說:為什麼有些人可以含著金湯匙出生,一輩子不愁吃穿?

馬克太太:我也不知道,因為我是含牙齦出生的。

超高的顏質、時尚的穿搭,是很多人對馬克太太的第一印象,她大膽犀利、特立獨行的強烈風格,更迅速擄獲了一群死忠粉絲。但卻沒有人知道,在很久很久以前,「網紅馬克太太」也只是個「辛苦」的普通女孩。

她在重男輕女的家庭長大,被保守的鄉下視為不良少女,人生道路始終走得跌跌撞撞。她曾經因為失戀罹患憂鬱症,窮愁潦倒到一天只喝一杯珍奶來果腹。為了追逐夢想,毅然決然出國打工,卻立刻遭逢現實的黑暗,她在日本居酒屋的廚房,與血水和內臟奮戰;在澳門酒吧裡,面對主管的性騷擾和同事的排擠......

但再多的挫折,都沒有動搖她的不屈不撓;再難的險阻,也沒能阻止她的奮不顧身。她將自己的經歷化作實現夢想的種子,克服文化差異,守護了一段夢寐以求的異國戀情,憑藉著一股不服輸的「反骨」,她走過一個人的孤獨,並成就了如今一家三口的幸福圓滿。本書是馬克太太一路走來的生活哲學,也是她拒絕被命運擺布,翻轉人生的勇敢見證!

【作者簡介】馬克太太

在文字的世界,她是犀利冷靜的觀察家;在服裝的領域,她是眼光獨到的時尚女王;在網紅的業界,她是跨越界線的斜槓才女;在人生的戰場上,她是永不放棄的挑戰者。

從小就喜歡穿搭,尤其是用色大膽的服裝,因而成為大人眼裡的異類。小時候常常幻想自己是作家,在循規蹈矩才是好孩子的那個年代,被老師認為不切實際。

明明說著一口破英文,卻嚮往國外的生活,靠自己的努力去澳門、日本以及愛爾蘭打工度假,最後還嫁給馬克先生,定居英國。

雖然做事總是離經叛道、我行我素,但誰說不按牌理出牌的人無法走出自己的小天地呢?希望透過這本書讓大家明白:你的人生是掌握在自己的手裡,而不是活在別人的嘴裡!

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