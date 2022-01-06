《黃金女郎》「蘿絲」貝蒂懷特，原本再過2週要慶祝100歲大壽，卻在跨入2022年前一天去世。她生前曾說，母親的善終，讓她不怕變老和臨終。她希望留給世人的是她的溫暖和笑聲。

貝蒂．懷特主演的《黃金女郎（Golden Girls）》，描述4個喪偶婦人共居的生活趣事。她飾演的蘿絲是個傻大姐，天真的性格和對話，常常讓粉絲會心一笑，但很多人不知道，原定她要演出的是欲求不滿、性格開放的布蘭琪。

貝蒂．懷特計劃在1月17日慶祝百歲生日，《時人（People）》雜誌還為她做封面人物專訪，圈內好友和後輩也計劃為她舉辦壽宴派對，但卻在跨年夜當天，傳出她在洛杉磯家中去世。

和貝蒂．懷特私交甚篤的經紀人威賈斯（Jeff Witjas ）指出，她是在睡夢中安詳離世；他相信貝蒂已經活出精彩的人生，留給世人許多歡樂的記憶，這也是貝蒂希望和世界告別的方式。

●正面思考、不畏懼老去

出道80多年的貝蒂．懷特，一直到兩年前時都還持續演出。高齡99歲依舊來去自如、談笑風生，保持一定程度的工作量和社交活動，多虧了她健康開朗的生活態度。

貝蒂．懷特總是散發暖心笑容，與平易近人的氣息，更難能可貴的是，她的幽默感總能攘人開心大笑，讓她在圈內擁有好人緣。她曾在《週末夜現場SNL》節目說，臉書是現在連絡老朋友的方式。「但到我這年紀，想跟老朋友敘舊，需要的是通靈板。」她也透露常保年輕的秘訣：永遠用善意對待身邊的人，設身處地為別人著想。

「我很幸運，這把年紀還能這麼健康，心情也很不錯。」貝蒂．懷特在去世前接受《時人》專訪，說出自己的老後養生術：不畏懼老去和離世。「我是要命的樂天派，我媽媽教我的，我總能找到保持正向的理由。」

貝蒂．懷特的母親在86歲時善終離世，這大大影響她面對老後生活的態度與安排。2012年她接受主播凱蒂．庫瑞克（Katie Couric）訪問，回憶與母親的相處過往，母親常和她討論死亡的話題，「我媽媽總是說：沒人知道未來會發生什麼事，死後會如何，沒人知道答案。等到發生時，你就知道了。」媽媽也告訴她，失去心愛的人時，就是成長的時候。

有過兩段短暫婚姻的貝蒂．懷特，在步入中年時，邂逅同為藝人的第三任先生艾倫．路登（Allen Ludden），兩人相守18年，直到路登因胃癌去世。後來貝蒂．懷特搬離兩人位於加州卡米爾的愛巢，住到醫療資源較為方便的洛杉磯。有媒體報導，貝蒂．懷特對此一直耿耿於懷，她會希望在有先生住過的房子終老。

●活到99歲不忌口 最愛垃圾食物、喝伏特加

活到99歲，外界以為貝蒂．懷特奉行「多吃蔬果、延年益壽」的飲食法則，但實情並非如此。熟悉她的朋友都知道，她不常下廚，而且最喜歡垃圾食物，常吃薯條、洋芋片、紅色甘草糖，喝的是伏特加、碳酸飲料、尤其最愛健怡可樂。

連醫生聽了都會搖頭的飲食方式，卻是貝蒂．懷特開心的來源。「我盡量不吃綠色的東西，我想這樣對健康有益，」她幽默地說。

長年為動物權益倡議、擔任動物園親善大使，為動物保育團體出錢出力，在家養貓狗寵物，也讓貝蒂．懷特長保愉快心情。

●好萊塢女硬漢 電視女王創下許多第一

貝蒂．懷特在銀幕上像個親切的鄰家奶奶，但骨子裡其實是個女硬漢。她出道80多年，是好萊塢第一個拍攝情境喜劇影集的女演員；她成立自己的製片公司，拍自己喜歡的節目，是第一個跨足幕前幕後的女星。她的演出涵蓋電視喜劇、脫口秀、益智遊戲和電影，還跨足動畫配音。拿過5座艾美獎演員獎項、2座演員工會獎、1座葛萊美電子書配音獎等。

在顏值至上的好萊塢，貝蒂．懷特並非一路順遂，剛踏入演藝圈時，被嫌棄「不夠上相」，試鏡時頻頻遭拒，但她始終不曾放棄。「一旦決定了就要勇往直前，堅持下去就會有結果，」她說。

●不老女星一路演到97歲

貝蒂．懷特在直到97歲都還持續演出，她是金氏世界紀錄認證演藝生涯最長的藝人；88歲時，她登上美國高收視率綜藝節目《週末夜現場SNL》，是該節目最年長的主持人。

「退休，不在我的字典裡。」貝蒂．懷特在好萊塢走過80多個年頭，她體悟到熱情對一個人的重要。「擁有熱情，才能活出趣味；沒有熱情，你的生命無法留下任何印記。」透過銀幕上的角色，貝蒂．懷特也將她的熱情通通都留給了觀眾，永遠讓人緬懷。