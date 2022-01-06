在台灣，大麻屬於二級管制毒品，近10年來台灣也有層出不少演藝圈藝人因吸大麻被捕，陷入風波，但在某些國家吸食大麻是合法的，大麻當中某些萃取成分還可用於醫療用途，究竟大麻該不該合法化？不論對錯，先來探究大麻對人體會造成哪些危害及益處？林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，大麻當中有兩大關鍵萃取物成分，一種是對人體有危害性的四氫大麻酚、一種具有療效的大麻二酚。

●大麻中這2種萃取物 有好有壞

大麻（Marijuana）是一種耐寒的一年生草本植物，生長在溫帶或熱帶氣候的地區，大麻的化學組成極為複雜，目前已知且萃取出的大麻酚高達60幾種，力如四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol, THC）、大麻二酚（cannabidol）及大麻酚（cannabinol）等，且以四氫大麻酚之對於人體造成的作用最強。

顏宗海表示，目前最常被拿出來討論的是「四氫大麻酚」以及「大麻二酚」兩種成分。

四氫大麻酚對中樞神經有迷幻作用，屬於中樞神經迷幻劑，因此吸大麻才會導致心跳變快、血壓上升、口乾、眼睛發紅，有些人會有high的感覺，甚至有妄想、幻覺出現，同時也會增加心血管疾病風險，懷孕的婦女若吸食大麻，也會增加早產、胎兒體重減輕的風險。

大麻二酚，和四氫大麻酚不同，並沒有中樞神經迷幻作用，顏宗海表示，在美國食藥署（FDA）已核准含有大麻二酚的藥物用於醫療用途，可用以治療嚴重的孩童癲癇，有抑制癲癇的作用，但是該藥物也可能會造成腸胃道不適、食慾不振、肝功能異常、過敏反應等副作用。

而雖在美國是合法，但在台灣若要使用此類藥物，仍必須經過申請、醫師開立處方後才能使用，民眾無法自行到藥局購買。

●長期吸食大麻 造成的生心理成癮、戒斷症狀更難熬

顏宗海補充，大麻在長期使用之下會成癮，不管是「心理」或「生理」上都會成癮，一旦成癮之後突然之間戒斷，會產生厭食、焦慮不安、焦躁、睡眠障礙等戒斷症狀，且大麻具有中樞神經的迷幻作用，長期吸食下來對心理上非常不健康。吸食大麻獲得短暫的歡愉，但後續會帶來更難以解脫的惡性循環。

顏宗海指出，大麻在國內是作為二級毒品管理，然而民眾到歐美國家旅遊，仍有機會吸食，「不同國家有不同的管理方向」，也有不少人為了體驗吸大麻而飛到國外嘗試。

某些國家認為吸大麻是一種放鬆心靈的方式，但民眾必須要有一個認知，吸食大麻對人體確實有一定的危害性，以身體健康為考量為主，大麻並非舒緩身心壓力的唯一方法，更不會是首選。

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