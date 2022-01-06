買房買在淡水卻後悔了！有一位網友日前在PTT論壇上抱怨，相當後悔買在淡水，實際住了才發現距離台北市中心相當遠，讓他難以忍受，甚至奉勸還在觀望的人，買淡水的房子要有直接養老的覺悟。

該名網友在PTT論壇Home-Sale版上發文表示，買下淡水的房子前，覺得淡水環境很棒，生活機能好市容也漂亮，騎車20分鐘就能從老街到士林，離峰騎35分左右就可以到台北車站，但實際住下來之後，才發現跟去玩很不一樣。

原Po表示，塞車、氣候都還在他忍受範圍，但主要原因還是因為淡水距離台北市區相當遠，「每次從台北三重騎車回淡水，走淡金路都覺得有種被孤立的感覺，心裡一直吶喊：好想住台北阿，不然三重蘆洲也好，再不然五股八里也可以，起碼交通便捷。」

最後，他也呼籲所有觀望購買淡水房子的人，「真的要有買了直接養老的覺悟」，文章引起PTT網友熱烈討論，許多人提到當初就應該要將地點考慮進去，「全部改搭捷運呢？捷運還好吧…我遇過每天101淡水站通勤的」、「房價便宜治百病」、「房價比較便宜，負擔的起，還有啥好挑的」、「當初就應該把這環節考慮進去吧」、「淡水已經遠了，你買的日若山莊，更是遠上加遠。」