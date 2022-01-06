高血糖造成的糖尿病，是大家最熟悉的慢性病之一，一般認為血糖高才會造成身體傷害，卻忽略血糖驟降也會造成身體危害，例如有些人因此昏倒而骨折，甚至引發心臟疾病。

●血糖過低 僅一半人會出現症狀

樂生療養院高年科主任吳秉豪說，很多人認為血糖過低時會有冒冷汗、手抖及心悸等症狀，但實際上只有「一半」血糖過低者會出現症狀，所以沒有症狀的人隨時可能會昏倒而骨折，甚至突然引發致命的心肌梗塞；根據統計，低血糖竟會增加3-4倍的心血管疾病風險。

吳秉豪指出，罹患糖尿病的風險，除了因高血糖誘發糖尿病酮酸中毒、高血糖高滲透壓等急性併發症，最被人輕忽的是，因低血糖導致冒冷汗、顫抖、頭暈、心跳加速、飢餓感、意識不清、昏睡、昏迷，嚴重者甚至會喪失性命。

●低血糖成因多 一周不能超過2次

當血糖濃度小於70mg/dl就稱作低血糖，低血糖的發生會併發增加心血管疾病的風險，死亡機率亦增加2-2.5倍。吳秉豪提及，造成低血糖的原因很多種，例如運動時機不佳、運動過度未適時補充食物、禁食或進食量少、用餐時間延遲等，且特別要注意，嚴重低血糖狀況一周不能超過2次。

●預防低血糖 這些食物不適合

該如何預防低血糖？吳秉豪認為，平常飲食要定時定量，不要空腹運動，在長時間或大量運動前、中、後，需進食點心；隨身攜帶糖果或餅乾，以備血糖降低時可隨時服用。

此外，很多人以為所有甜食都適合，但巧克力、風味牛奶、花生醬雖然很甜、含糖量高，但因也含有高脂肪與蛋白質，分解吸收的速度較慢，除非手邊沒有其他含糖食物或飲料，否則不適合做為低血糖的急救處理。

●吃這些東西可救急 仍處低血糖快就醫

吳秉豪建議，可吃的東西(15公克的碳水化合物)包括，方糖3-4顆、糖果3-4顆、1瓶養樂多、葡萄糖錠3-4顆、蜂蜜1湯匙、吐司1/2-1片、蘇打餅乾3片；或是含糖飲料，如果汁120cc-180cc、低脂/脫脂牛奶240cc、含糖汽水150cc等。過了10-20分鐘後再測一次血糖，若仍處於低血糖狀態，則應立即送醫治療。