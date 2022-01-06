每到歲末之際，許多人都會趁年底之前檢視一下今年發生在身上的大小事，尤其對於自身健康問題，往往會想趁著底前的休假好好認真面對。就有不少平時因包皮過長難以清潔、發炎困擾的男性，鼓起勇氣趁著年底前的連續假期或請幾天年假，尋求專業醫師討論並解決私密大事。

●少年郎包皮呈現火山口龜裂狀 就醫檢查竟是糖尿病惹禍

該不該割包皮，向來是見仁見智的議題。台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師顧芳瑜表示，有些男性包皮過長，但勃起時龜頭能自行露出，就不一定要割除包皮，若想改善不舒服或不美觀的需求，再考慮手術即可。不過，如果出現包皮往後推有困難、無法順利露出龜頭，或勃起後龜頭無法自然露出等，就符合包莖現象，或是清洗困難，都建議應切除過長包皮。

顧芳瑜醫師說明，通常包皮龜頭出現紅、腫、熱、癢及脫屑等5種狀況，表示龜頭包皮已有發炎現象，建議先就醫治療，若治療後未改善，仍反覆發炎超過2次以上，則應施以手術處理。

顧芳瑜醫師提到，門診曾遇過1名20多歲的年輕人，因包皮呈現火山口龜裂狀備感困擾前來就醫，抽血檢查後發現糖化血色素8，才知道自己罹患糖尿病。

事實上，糖尿病族群由於高血糖易導致抵抗力與免疫力低下，使得包皮反覆性裂開、難癒合，在與患者討論後，決定進行包皮切除手術，平時做好清潔，同時一起治療糖尿病，多方防範包皮再度發炎感染。

●若包皮過長且染過菜花等性病 建議手術處理搭配施打疫苗

醫學研究統計，新生兒百分百有包莖現象，成長到國高中約6成會「解封」，可觀察再決定是否進行包皮手術；另外，根據WHO研究顯示，割除包皮能有效降低愛滋病傳播及HPV病毒的傳染，也能讓龜頭清潔容易減少發炎感染，並降低陰莖癌的機率。

值得注意的是，若包皮過長且染過菜花等性病，建議手術處理搭配施打疫苗，可降低復發率。顧芳瑜醫師也呼籲，男性平時應注重包皮清潔，如此不僅照顧好「小弟弟」，也能兼顧另一半的私密健康。