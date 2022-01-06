星座運勢網站「星座愛情運勢」分析12星座智力排行榜，每個星座性格不同，在面對問題和處理事情的方式也有很大的差別，來看看你的星座在第幾名？

▍第十二名：雙魚座

雙魚愛逃避，很多時候是不夠有自信，做事總有很多顧慮，又不願面對現實，最後就放棄了。如果雙魚有獅子座一半自信、白羊座一半急躁，那就非常完美了。

▍第十一名：白羊座

白羊座很急躁，做事果斷，手動得比腦還快，等到仔細思考後，事情早就做完了，如果有什麼差錯也來不及補救。而且，白羊座表達方式太直接，常會讓人覺得太沒心機。

▍第十名：巨蟹座

巨蟹經常反應慢半拍，不過偶爾思緒清晰時，提出的點子都是很不錯的。還有，巨蟹想像力豐富，這其實是聰明的象徵，但是他們脾氣太好、個性懶散，讓人覺得有點呆，若反應快一點就完美了。

▍第九名：天秤座

天秤個性太優柔寡斷，有嚴重的「選擇困難症」，無論是生活、感情、工作都是如此。天秤其實很有智慧，也有處理問題的能力，但是往往花太多時間猶豫，拿不定主意，而讓機會悄悄溜走，錯失良機，所以給人遲鈍的感覺。

▍第八名：獅子座

獅子其實並非不聰明，只是有時候自視甚高和難以接受批評，會讓他們太主觀看待問題。獅子領導力很強，但是常會出現獨裁的作風，因此在職場上很常出現溝通問題，建議要多傾聽別人的意見，客觀看待問題，才可以凸顯自己的優勢。

▍第七名：摩羯座

摩羯很勤奮，做事前懂得評估風險和得失，因此很少白做工。比較成功的摩羯都很踏實，是絕對的實力派。

▍第六名：水瓶座

水瓶喜歡單打獨鬥，個人能力很強，他們喜歡獨處，總能以客觀角度看待問題，而且，水瓶和雙子同樣喜歡新鮮事物，不同的是雙子座是接觸新事物的速度和掌握能力比較好，而水瓶是比較會另闢蹊徑看待新事物，往往能發現更奇妙的觀察角度。

▍第五名：處女座

處女的聰明展現在超乎常人的觀察力，他們可以保持冷靜的態度，不受到周遭環境的影響，精準判斷情況並做出反應，若有人想要影響他們的決策，簡直難如登天。

▍第四名：金牛座

金牛屬於大智若愚的類型，看似老實，事實上很懂得分寸，內心能一直保持冷靜。在遇到問題的時候，往往不會慌亂，而是不動聲色觀察、思考、並解決問題。面對陌生的事物，他們不會輕舉妄動，一定在確認安全無誤才能放下疑慮。

▍第三名：天蠍座

天蠍座的聰明在於深藏不露，讓對手不敢懈怠。他們有很好的自我控制力，因此總能做出亮眼的成績，是令人羨慕的優秀人才，不過一旦朝壞的方向發展就太可怕了。

▍第二名：射手座

射手座擅長學習，而且他們很有主見，邏輯思考力強，不僅能幫助別人想出一些好點子，而且能夠說出讓人信服的意見。當然他們還懂得把握機會，展現實力，受人讚賞。

▍第一名：雙子座

雙子座的聰明是與生俱來的，而且他們反應很快，思考或行動都很靈敏，不僅如此，他們喜歡且擅長研究新事物，所以懂得許多東西，讓周遭的人都佩服不已。

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