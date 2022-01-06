台灣長年都能吃到葡萄，不論是本地生產或是外國進口，堪稱市場裡隨處可見的庶民水果。更重要的是，葡萄富含葡萄多酚、類黃酮、花青素等抗氧化成分，對人體甚有助益。不同外皮顏色的葡萄，暗藏著不同的保健密碼，以食品營養成分資料庫資料來看，大致有這些差異：

▲減重首選：紅葡萄／每百公克熱量只有61大卡。

▲護眼首選：紫葡萄／對眼睛有助益的維生素A與‎β-胡蘿蔔素，在各色葡萄中含量最高。

▲抗老化首選：黑葡萄／飽含抗氧化成分維生素Ｅ，減緩老化、護血管。

▲美肌首選：綠葡萄／在各色葡萄中，維生素C含量最多，對肌膚養護有好處。

(資料來源/食藥署 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●葡萄連皮吃更營養 一招讓小孩也愛吃

高敏敏營養師指出，「吃葡萄不吐葡萄皮」這句話是真的，因為抗氧化營養，主要集中在葡萄皮跟籽當中，所以建議還是整顆吃進去，營養價值比較高。不過酸澀的葡萄皮該怎麼吞下肚呢？專家建議可以把果皮煮汁，再加上果凍粉及適量糖，就可以變成葡萄皮果凍，吃進完整營養，即使小孩也能接受。

(資料來源/農委會農糧署 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●葡萄皮上的粉末是農藥？這樣清洗最乾淨

此外，許多人擔心葡萄皮上的白粉是農藥殘留，對此，農委會提出辨識方法：

(資料來源/農委會農糧署)

果粉是均勻佈滿果粒，分佈在水果表面的一層微細白色蠟質，稍為輕擦即可擦掉。

藥斑則呈斑點狀、塊狀或圓圈狀，不均勻分佈白漬或淺黃色且集中於果粒下緣，以手觸摸無法去除，食用前須清洗乾淨。

農委會也建議，葡萄購買後如不馬上食用，就先不要清洗，連同紙盒或以報紙包覆，置於冰箱下方冷藏，約可保存1-2星期。

至於清洗方式，最好是在要吃之前，用剪刀從果梗連接處剪下所需份量，不可用拔的或剪破果皮，否則葡萄容易腐爛。

除此之外，建議清洗時以流動清水沖洗為宜，不須再添加其他洗劑或鹽巴等，可用軟刷毛輕刷表皮，就能洗淨。