生活由一連串選擇組成，當面臨人生的交叉口，你有勇氣改變嗎？在2022新年的開端，知名運動品牌以三部曲持續帶領大眾品味生活中的酸甜苦辣，傳遞正向力量。繼動力火車首發揭露「Life is不斷歷練」後，第二篇章：「Life is不畏改變」，並重磅邀請到知識與帥氣兼具的百萬人氣YouTuber「77老大」跨刀，用他的親身故事鼓勵所有人放膽踏出舒適圈！
說到77老大，大家第一時間肯定會聯想到他累積百萬訂閱數、充滿各式題材的YouTube頻道，外表看似痞痞的他，不僅總是幫粉絲解決健康、美容的疑難雜症，更是精闢剖析兩性觀點，成為男男女女的感情教戰指南。短短兩年半，77老大創作了400支影片，片中推薦的中藥材更曾造成全台缺貨，旋風式強力圈粉，一舉在2021百大網紅人氣票選中奪下第一。然而在成為影音創作者前，77老大不折不扣是任職於長庚醫院的中醫師，從身穿白袍的醫生到手持鏡頭的Youtuber，看似截然不同的職涯發展，77老大卻有一套自己的哲學。
「在診間裡，我每15分鐘可以為一位病人看診；但藉由一支15分鐘的影片，卻能夠影響成千上萬的人」。面對大眾的疑問，77老大總不厭其煩的傳達他的理念。但令人欽佩的不只是他努力發揮影響力讓大眾變得更美、更健康，而是他不戀棧順境去挑戰未知，勇於改變的勇氣。
對此，77老大正是Reebok「Life is不畏改變」的最佳詮釋，其穿上的鞋款復古又帶有現代流線感的外型，就像77老大一樣，將傳統的醫學加入新的演繹方式，不僅激發出新的火花，更吸引到大批年輕粉絲追隨。
#77老大
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