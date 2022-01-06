台南一名人夫不滿妻子詭異行為一籮筐，不僅天天逛寶雅血拚，還動不動就離家出走與別的男生鬼混，其他還有禁止與異性接觸、不給洗澡等等，讓他忍無可忍，只好向法院訴請離婚。但台南地院審理後，認為人夫無法舉證妻子的行為屬實，駁回請求。

判決書指出，人夫主張，與妻子於2018年9月間結婚，但妻子婚後無業，三天兩頭跑去寶雅亂買東西，倘若阻攔就會被妻子瘋狂辱罵，此外，他也被嚴格控管不能與異性有接觸，他因妻子要求「一個人獨處」，便租房供其居住，但妻子卻嫌房客太吵，吵著要搬家。

人夫控訴，妻子還常離家出走3至4個月都不回來，成天在外與男生鬼混，先前同住時，妻子也不讓他洗澡，或是在凌晨就把他趕出門上班等，害他承受巨大的心理壓力進而辭職，實在無法承受妻子的長期的同居虐待，遂向法院訴請離婚。

對此，人妻否認離家出走與男生鬼混，反控是人夫沒有帶飯回來給她，還表示，她的確有吵著買東西、不讓人夫洗澡、凌晨趕人夫出門上班等，但那都是距今1年以上的事，她並不是天天都如此。

台南地院法官審理時，法官認為人夫並沒有提出任何證據證明人妻的行為屬實，也無法證明人妻的行為是常態，實在難以認定狀況嚴重到雙方無法同居的程度，最終不採信其說詞，駁回要求。可上訴。