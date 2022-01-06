台灣正妹網美何蓁以清純長相、魔鬼身材走紅，甜美笑容總能融化人心，更因她的「水滴形」UU形狀絕美，被不少網友視為女神，目前IG粉絲數已直逼25萬大關。先前何蓁因去日本北海道滑雪，穿著火辣小背心曾引發熱議；她昨(5)日再度在IG分享辣爆美照，身穿有「特殊設計」的灰色洋裝，上圍覆蓋處有如兩片口罩般，令何蓁招牌的「水滴形」UU側露無所遁形，不到12小時辣翻狂吸4千多讚。

何蓁昨(5)日在IG分享絕美辣照，只見她身穿上圍有「特殊設計」的灰色洋裝，在最誘人的胸部覆蓋處竟有如兩片口罩般，令她招牌的「水滴形」UU側露無所遁形，肩膀上披著白色棉質感外套，與灰色洋裝搭配顯得性感中不失俐落時尚，一頭及肩的中等長度髮型也很俏麗，整體造型竟略有日漫經典性感女警「野上冴子」的味道，一對玉蔥般小腿下穿的是一雙乳白色高跟靴，她坐在戶外眼神望向鏡頭微笑，神情相當迷人。

何蓁寫道：「最近在沈迷單身即地獄～太好看了吧！被智雅歐膩大圈粉！入戲到睡覺夢到馬鈴薯花千萬包養韓國小模(???)」，貼文一出立刻引來網友暴動：「超美，我還沒看完」、「太兇了啦」、「這衣服也太殺了」、「You in heaven」、「漂亮」，整排眼冒愛心刷起來。

之前何蓁曾身穿一套白色小洋裝，側面挖空的設計直接露出渾圓美胸，下半身則露出修長美腿，笑說自己力邀好朋友擔任一日「側露夥伴」，好友也穿上側面大露的灰色褲裝，兩個人辣度不分上下，讓人眼睛大吃冰淇淋，網友看了紛紛回應：「這真的太辣了啦」、「逛街穿這樣太犯規」。

日常何蓁除了熱愛分享生活辣照及美食，更會親民回覆粉絲們的問題，每每發出美照都能成功吸引網友們的目光，辣照曝光後，一轉眼就吸引破萬人按讚，不少人紛紛留言表示「美哭了」。據了解，何蓁過去曾因為穿著小可愛滑雪時，露出超巨雙峰而走紅。