40歲大陸女星范冰冰近年積極復出演藝事業之外，還努力經營自己的美容品牌，不時會在小紅書分享保養心得，近日她就公開日常出門妝容，沒想到化到眉毛時，她竟拿起牙刷梳眉，讓網友全看傻。

影片中，范冰冰穿著細肩帶深V黑蕾絲睡衣上陣，直接以素顏示人，本來皮膚就白的她，未上妝前氣色就很好，她也表示自己平時不會化底妝，接著按照順序塗抹保養品、防曬，還特別提到整理眉毛的技巧，沒想到下一秒，她竟直接拿起牙刷刷眉毛，看到眾人一片驚訝的反應，自己都忍不住笑回：「他們看到說用牙刷，他們都驚呆了，說你在幹嘛。」

范冰冰拿牙刷刷眉毛，網友全驚呆。（圖／翻攝自小紅書）

最後范冰冰畫個口紅，再把盤起的秀髮放下，就完成日常出門的化妝，全程不到5分鐘，果然天生麗質就有優勢，而范冰冰的極佳狀態，也讓網友紛紛大讚不科學。

事實上，范冰冰的肌膚狀況好，除了天生麗質，本人也保養地十分勤快，她是出了名的愛敷面膜，甚至因此得到「面膜俠」封號，自己也曾透露一年要用掉七百張面膜，還多次被直擊敷著面膜外出，讓網友驚嘆不已。