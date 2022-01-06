桃園機場夜班清潔員爆發群聚感染，今晚(5日)再傳3人確診，其中最早發現的清潔婦(案17230)與防疫計程車司機(案17240)確認為Omicron變異株，前台大感染科醫師林氏璧看到足跡後，直言Omicron「社區第一仗開打了」，呼籲桃園人絕對要注意。

桃機群聚案連環爆，截至5日晚間已累計8人確診，而最初確診的4名清潔員足跡也曝光，遍布中壢，包括忠貞市場、大潤發、家樂福、中華電信、搭公車。其中案17239更是在12月29日至1月2日期間連續造訪5次金嗓歌友會，網友也挖出歌友會跨年千人聚餐照片，直呼驚悚，歌友會則回應，確診者並未參與當天聚餐。

對此林氏璧也在臉書分享足跡，直言Omicron社區第一仗已經開打，桃園的民眾必須多多注意，互相提醒。

事實上在機場群聚案爆發後，林氏璧就不斷喊話指揮中心盡快推出施打第三劑疫苗的政策，甚至日前在短短6小時內連PO兩篇文表達意見，說出重話「請你說服我，看完最新疫苗有效性資料，邊防人員到底有什麼等5個月才打第三劑的理由？」，要求時常強調滾動式調整的指揮中心，現在就該滾動起來。