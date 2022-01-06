位於北美大西洋岸的長島(Long Island)，一名54歲生物女老師盧索(Laura Russo)在未經許可的情況下當起家庭醫師，涉嫌在家中給學生施打疫苗。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，畫面顯示女老師涉嫌給學生施打疫苗。

根據英國廣播公司（BBC）報導，因為該名17歲的男孩表示想要接種疫苗，影片中盧索告訴他說:「你會沒事的!」在未經男孩家長允許的情況下，加上老師也沒有接受相關培訓考取專業證照，此舉可能讓她吃上四年有期徒刑。

目前還不清楚該名女教師是從哪裡取得疫苗，據英國《太陽報》（The Sun）報導，只知道那是嬌生(Johnson & Johnson Inc)單劑疫苗，不過美國食品暨藥物管理局（FDA）目前僅批准輝瑞BNT疫苗予18歲以下美國未成年人使用。

女老師任教的赫里克斯高中(Herricks High School)也回應，警方調查結果尚未出爐之前，已先將該名生物老師調離教室並重新分配職責。

美國境內具高度傳染性的Omicron變種病毒越演越烈，大多數州的未成年人都需要父母同意才能接種疫苗，有另一派家長則因為未知副作用而反對孩子施打。