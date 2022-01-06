新型變種Omicron燃起新一波疫情，確診數激增讓世界各國嚴陣以待，民眾見疫情險峻也做好防疫自保。不過以色列1名74歲老婦因為擔心鈔票上附著病毒，異想天開將1萬謝克爾（折合新台幣約9萬元）送進微波爐「消毒」，最終鈔票燒成焦黑一片，所幸以色列央行了解情形後表示諒解，讓老奶奶兌換燒焦的鈔票。

以色列老婦擔心染疫，突發奇想將紙鈔拿去微波。（圖／翻攝Bank of Israel）

《Ynet News》報導，這名老婦負責像大樓住戶收取管理費，獲得1萬謝克爾的收款，擔心鈔票經由多人之手，上面附著新冠病毒，聽了友人建議後，戴上手套將鈔票丟進裝滿漂白水的塑膠碗中，放入微波爐「加熱消毒」便離開廚房。

未料離開沒多久，聞到燒焦味後她趕緊跑回廚房，但也為時已晚，鈔票已經燒焦一片，甚至有部分已經燒成灰燼。事後老婦愧疚不已，「我感到十分內疚，因為這錢不是我的」，且願意賠償這些錢，但自己也囊中羞澀，養老金不高，對還款力不從心。

以色列央行了解詳細情形後，願意體諒老奶奶，允諾她兌換這些燒焦的鈔票，這樣老奶奶就不需要拿出養老金，央行也提醒，以色列鈔票含有易燃材質，呼籲民眾不要用微波爐加熱鈔票，以免釀下災情；而老奶奶也記取這次教訓，表示自己下次不會了。