人類對太空的探索從未放棄過，不斷試圖揭開宇宙的神秘面紗，但實際從太空俯視地球，又是什麼樣感覺？即便是做好犧牲準備的太空人坦言感到恐懼、敬畏，因為在月球所見的地球是懸空的，給人震撼的同時，在宇宙面前感受到自身渺小，亦產生一定程度的心理壓力。

綜合外媒報導，太空中的危險不言而喻，但人類始終未曾放棄對宇宙的探索，探尋太空中未知的一切，其中又以月球最為各國所熱衷探測，隱隱形成一種太空競逐。

截至目前，全世界僅有大陸、美國、俄羅斯發射探測器到月球表面，其中又只有美國成功將太空人送上月球登陸，阿波羅11號為人類歷史上首次登月的載人太空飛行任務，太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）、柯林斯（Michael Collins）則先後登陸月球。

然而，當離地球有著近乎遙不可及的距離時，NASA太空人表示，從月球上俯視地球，會產生一種意識上的轉變，稱之為「總觀效應」，在月球看著自己居住的星球，視覺上看到地球懸空，在宇宙中對比大小的衝擊，會產生敬畏之心，並造成一定的心理壓力。

太空人身處宇宙中看著地球時，潛意識中不再侷限國家、民族，乃至是文化，而是將自己連同整個地球的所有公民視為「自己人」，文化和各國之間的衝突瞬間變的無關緊要，創造一個和平統一的地球社會，齊心守護這顆蔚藍的星球變得至關重要。根據許多太空人描述「總觀效應」，在太空看地球，「就如同顆渺小、脆弱且富有生機的星球懸立虛空之中，被薄如張紙的大氣層所保護滋養著」。