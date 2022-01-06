新冠病毒Omicron變異病毒株橫掃西方國家，已到了感染規模最嚴重的時期，所幸這次變異毒株仍符合過去病毒演化規律，傳染力更強後毒性減弱。最新的醫學 研究論文預印本再發表更新研究數據顯示，Omicron毒性確實更低，導致住院率、重症率、死亡率更低。在疫情最嚴重的英國與美國於近日分別創下單日確診新高後，英國已宣佈在持續擴大疫苗接種政策下，不再進行社會封鎖措施，往全民免疫的方向發展。

美國Omicron毒株推動疫情更加嚴重，日前曾創下單日百萬例確診的歷史記錄。圖為美國加州民眾開車排隊接受核酸檢測，從空中看形成難得一見的景象。（圖／路透）

美國在1月3日新冠疫情單日確診人數突破百萬創下歷史新高的當天，德州最大的醫療系統休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）在醫學論文預印本medRxiv上傳了一篇最新的Omicron臨床表現研究論文供同行評艦，該文指出，與前幾個毒株相比，Omicron感染者年紀更輕、免疫逃逸能力更強、住院率更低。因感染而住院的患者需要呼吸器維持比例更低、住院天數更少、症狀程度更輕。

同一天，美國馬里蘭大學乞沙皮克健康中心（Upper Chesapeake Health，UCH）也發表以南非Omicron病例進行研究的結論指出，在前3波變異毒株引發的急診面診中，有大概68%的人留下住院，而第4波Omicron的面診人數中只有41%住院。此外，由於Omicron感染者普遍症狀較經，前往醫院就診的比例亦較低，因此若比較全體感染者住院比例，Omicron住院率就更了許多。此外，Omicron住院者平均年齡36歲，比前一波Delta住院者平均年齡59歲要低很多。最重要的是，Omicron住院平均天數從先前毒株的8天下滑到3-4天，死亡率亦從之前的19.7%到29.1%降至Omicron的2.7%。研究還指出，對照英國官方最新公佈的數據是Omicron較先前的毒株，住院率下降55%-70%。

Omicron侵襲各國，各國政府都嚴陣以待，但似乎完全抵擋不住疫情擴散，所幸這波毒株毒性弱，重症與死亡率都低很多。圖為波多黎各少女做核酸檢測。（圖／路透）

雖然如此，台灣、外國與大陸媒體以及網路上轉傳的各種消息，仍經常可以看到渲染Omicron疫情有多麼可怕，各國政府不是統計不足就是刻意隱瞞數據，或是死亡率其實很高只是時間滯後，或是引發例如腦膜炎等長期後遺症，也有傳說兒童死亡率特別高等等。這些網路或社群媒體的消息大多沒有確實來源，但會有些新聞媒體會根據網路的說法跟進報導，它們報導這些沒有醫研究根據的消息，多半是為了刺激點閱數，這是媒體惡性競爭下令人遺憾的現象，但會有很多受眾受到影響而以訛傳訛。至於大陸媒體或社群上的網民傳播的西方疫情，一方面是目前與西方國家敵對氣氛濃，因此刻意予以誇大；二方面是大陸艱苦地進行清零政策，誇大Omicron的毒性可以更合理化清零政策的必要性。

目前已知死於Omicron毒株的病患除英國1例是84歲長者之外，還有韓國2例是90歲長者。而因為Omicron確診人數大幅增加，反而排擠了其他毒株，讓全球新冠疫情的死亡總數快速下滑。這也難怪許多專家開始預測，新冠疫情很可能已開始步入尾聲，並預測疫情有望在今年夏季過後被「馴化」，成為一個毒性高於流感的流行病。

雖然美國單日確診人數突百萬，但專家認為Omicron將取代其他毒株成為主要流行毒株，其低重症住院率與低死亡率顯示病毒演進已進入逐漸馴化的第3期。圖為美國民眾排隊做核酸檢測。（圖／美聯社）

至於英國官方公佈包括Omicron在內的數據後，宣佈不再執行社會封鎖政策，這顯然也是根據Omicron的數據與社會狀況所做的決定。Omicron雖然傳染力超強，但住院率較前幾種毒株下滑55%-70%，在疫苗加強針持續推動下，英國政府也撤除了對11個紅色名單國家的航空禁令，因為這些限制已毫無意義。近期在英國隔離旅館內的入境旅客，大約有5%的確診率，其中有可能有1%-3%是感染Omicron。

英國的醫學報告指出，這波Omicron求診者的狀況與先前幾種毒株大不相同，很多病人是因為感覺很疲倦才前去求醫，這在過去的新冠毒株年輕病患中較為罕見。病人主訴的症狀包括輕微的肌肉酸痛、喉嚨癢、乾咳，其中有少數人出現輕微發熱症狀，有1名6歲兒童出現發熱與心跳加快的症狀。整體而言症狀多數都很溫和。這些狀況與南非Omicron研究報告相符，患者沒有喪失嗅覺味覺的症狀,血氧水準也沒有大幅下降，因此大部份不需要住院或呼吸器治療。

英國官方公佈疫情數據發現，由於Omicron的住院率較前幾種毒株下滑55%-70%，死亡率極低，已宣佈不再執行社會封鎖政策，向全民免疫方向發展。圖為耶誕節英國民眾接種疫苗加強針。（圖／美聯社）

若與上世紀初造成數千萬人死亡的西班牙流感發展歷程來比較：第一波從1920年春季發生，死亡率普通；第二波1920年秋冬開始，死亡率陡然增高，特別是年輕人情況最嚴重，絕大多數死亡者都是死在這一波；1921年第三波，死亡率突然降低。到1922年春天時西班牙流感消失，可能是已形成群體免疫。如果Omicron真能像專家所預測的走向，那還真是全人類的好消息。