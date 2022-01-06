距2022年台北市長選舉剩下不到1年時間，各黨派無不積極備戰。國民黨以立委蔣萬安呼聲最高，民進黨則傳出衛福部長陳時中等人選。最新消息卻傳出陳時中表態只想選台北市，資深媒體人黃暐瀚引述媒體報導指，傳陳時中跟朋友講想選台北市，是因為新北市選不贏，陳時中對朋友的「真心話」。黃暐瀚說，自己看到此訊息真的是莞爾一笑。資深媒體人吳子嘉則認為，陳時中可能聽到情報，總統要他去選桃園市長，他才說出意見。

黃暐瀚5日在政論節目《關鍵時刻》中引述《風傳媒》一則報導指出，陳時中說要選台北市。

黃暐瀚說，他對此訊息不感意外，可是陳時中在這個時間點，突然丟一個消息出來說，他還沒有決定，但是若要選就一定選台北市；且依報導陳時中還跟朋友講，想選台北市，是因為新北市選不贏。如果這真是陳時中對朋友的真心話，黃暐瀚直言說，他看後真的是莞爾一笑，因為這意思是說，新北市選不贏，桃園市又不能輸，而台北輸了也不算輸，所以陳時中要選台北。如今他再不把這個風向球拋出來，就來不及了。

針對傳出陳時中表態只想選台北市的消息，吳子嘉則分析，總統有不同的想法，也許他們在內圈已經聽到「聲音」，所以陳時中才主動表態；因為一定有情報告訴陳時中，蔡總統可能「欣賞」他，要他去桃園選市長，認為桃園的可能性很大，因為桃園的勝敗，就決定了2022的勝敗。

吳子嘉覺得，2022桃園市長選舉，民進黨現在沒有人選，唯一有可能去的人，就是陳時中。所以陳時中可能聽到「老闆娘」要叫他去選桃園，才出來發表意見，不然怎麼會有這個消息傳出來？因為陳時中講話是那麼小心謹慎的人，他就是恐慌要去桃園選市長，因桃園一役若輸 是不是等於承認民進黨2022年選舉輸掉？因桃園是民進黨執政的六都之一，可說是關鍵之戰，所以桃園絕對不能輸，因此陳時中絕對不敢去選，以致今天可能是他放出這樣的風聲。

但黃暐瀚接著點出，不過，現在埋了兩個變數，第一個變數就是，蔡總統的六都直轄市徵召制，到底是為誰而來？他一直在等蔡總統最後把那個牌翻出來；第二個變數就是，因為這兩天Omicron病毒又出來了，如果疫情又爆發，陳時中根本走不了，而且若疫情爆發，陳時中可能民調還會往下降。不過，有關陳時中表態只想選北市的消息，尚未獲證實。