升息恐更早！聯準會拋鷹派訊息 美股重挫 納指暴跌逾500點 05:372022/01/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 升息可能更早！聯準會會議紀錄釋鷹派訊號 美股重挫。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會（Fed）會議紀錄釋出鷹派訊號，可能必須比預期中更早升息，美國股市3大指數今天大幅收跌。 道瓊工業指數下跌392.54點或1.07%，以36407.11點作收。 標準普爾500指數下挫92.87點或1.94%，收在4700.67點。 科技股納斯達克指數挫跌522.54點或3.34%，收15100.18點。 費城半導體指數下滑129.13點或3.22%，收3879.87點。（譯者：陳正健）1110106 社評／大陸對蔡政府發出的訊號 人行再放水900億 釋寬鬆訊號 #點或 #會議紀錄 #鷹派 #訊號 #收跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》年線連3紅 日經封關價創逾30年最高 15:402021/12/30 財經 道瓊大漲逾351點！標普飆65點連兩天創歷史新高 06:262021/12/28 國際 恒生指數收漲56點 連五漲 17:212021/12/28 財經 安博盒子竊取頻道訊號 56個傳輸網址遭斷訊 17:192021/12/28 社會 抗升息 今年高息資產受關注 04:102022/01/05 投資理財 當沖降稅再延三年 冬至轉運再戰萬八 07:002021/12/25 財經 兩扇正在關閉的機會之窗 04:102021/12/27 時論廣場 旺報社評》大陸對蔡政府發出的訊號 20:362021/12/24 旺報社評 點數明天到期 HAPPY GO兌點或捐點可抽iPhone 13 Pro 17:432021/12/30 生活 OPEC+明年初將討論2月產量遞增計畫 攸關原油走勢 15:492021/12/27 財經 《盤後解析》權王落馬 收盤創高止步 14:152022/01/05 財經 國際熱門新聞 升息恐更早！聯準會拋鷹派訊息 美股重挫 納指暴跌逾500點 - 國際 - 中央社 哈薩克動亂釀8死317傷 總統向俄國領導安全集團求助 - 國際 - 中央社 影》烏克蘭打不過俄羅斯士氣低落？前線士兵心聲曝光 - 國際 美國內亂？ 他高聲對部隊下令：你們不由拜登指揮 - 國際 減少認知能力下降達8％ 每天兩杯就能降低失智風險的飲料 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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