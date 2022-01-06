美上周汽油庫存意外大增 08:562022/01/06 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國能源資訊局（EIA）周三（5日）公布報告顯示，上周（截至12月31日為止）汽油庫存暴增1010萬桶至2.328億桶，不僅遠高於市場預期的增加180萬桶，增幅創下2020年4月以來最高。 EIA數據亦顯示，美國上周原油庫存減少210萬桶，低於分析師預期的減少330萬桶。至於蒸餾油上周庫存增加440萬桶，市場預期為增加150萬桶。 分析師表示，美上周汽油庫存意外大增 ，原因在於煉油廠供應穩定攀升，以及Omicron變種病毒肆虐導致需求下滑所致。 汽、柴油明大漲0.9元 增幅創1年多新高 澳洲2日染疫住院數大增18％至1066人 #庫存 #上周 #EIA #汽油 #大增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 油價攀揚 汽、柴油漲0.9元 04:102022/01/03 產業．科技 周興哲台中領唱 周予天快歌暖身 04:102022/01/01 娛樂新聞 減產奏效 MLCC廠喜迎曙光 04:102022/01/03 證券．權證 2021油漲六成 金六年最差 04:102021/12/31 全球財經 加油趁早！汽、柴油漲價0.9元 13:212022/01/02 財經 陸12月車市冷 2021全年汽車銷量持平 10:592022/01/04 財經 存款湧入 11月國銀存放比 續探底 04:102022/01/05 金融．稅務 連24年增加 外匯存底去年大增近185億美元 04:102022/01/06 財經要聞 期貨市場2021創天量 04:102022/01/03 證券．權證 資金派對 台股基金衝紅包行情 04:102022/01/06 投資理財 年菜預購找新鮮感 04:102022/01/04 時尚消費 財經熱門新聞 新冠藥解盲成功！國鼎狂噴67％暴漲95元觸熔斷 嚇到暫停交易 - 要聞 他買房在淡水卻住不習慣！狠揭致命痛點：真的後悔了 - 財經 美股崩盤日來了？神準鐵嘴預言開殺15％ 最大兇手是他 - 財經 升息快了！美股全面開殺 專家驚爆恐怖衝擊 - 財經 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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