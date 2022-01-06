美國能源資訊局（EIA）周三（5日）公布報告顯示，上周（截至12月31日為止）汽油庫存暴增1010萬桶至2.328億桶，不僅遠高於市場預期的增加180萬桶，增幅創下2020年4月以來最高。

EIA數據亦顯示，美國上周原油庫存減少210萬桶，低於分析師預期的減少330萬桶。至於蒸餾油上周庫存增加440萬桶，市場預期為增加150萬桶。

分析師表示，美上周汽油庫存意外大增 ，原因在於煉油廠供應穩定攀升，以及Omicron變種病毒肆虐導致需求下滑所致。