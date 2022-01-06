長榮航1／12調漲貨運價格15至20％ 08:552022/01/06 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長榮航5日宣布1月12日起調漲出口至東北亞及東南亞各航點運價15至20％。圖／長榮航空 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航（2618）5日對客戶發布航空貨運漲價通知。長榮航表示，宣布因應貨運艙位市場需求，將在2022年1月12日起針對出口至東北亞及東南亞各航點依現行運價調漲15％至20％。由於航空貨運的傳統旺季已過，長榮航此時宣布漲價主要仍是亞洲客戶需求強勁及貨櫃海運塞港下「海轉空」的需求暢旺所致。 外資連11買 今狂買這檔5萬張 台積電也買逾4千張 年菜預購找新鮮感 #長榮 #東北亞 #東南亞 #航點 #航空貨運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美西線、東南亞線運價創高 美東線漲最多 17:102021/12/24 財經 SCFI創高 美東線漲幅衝第一 04:102021/12/25 財經要聞 2022年新南向重點工作前進東南亞醫藥市場 19:202021/12/31 財經 2022年企業獲利增速上看二成 印度基金後市可期 10:302022/01/05 財經 長榮聯手秋田縣廳 舌尖旅行帶你「一秒到秋田」 20:062021/12/24 生活 華航 年終上看4個月 04:102021/12/31 財經要聞 浙江首條第五航權國際貨運航線今開通 有助提升航空貨運吞吐量 15:522021/12/30 兩岸 海空航班大砍 運價再飆高 04:102021/12/28 產業特刊 歐、美疫情擴大 外資對亞股再現觀望 19:502021/12/27 財經 貨運運力全開搶市 長榮航八架新貨機到齊 04:102021/12/30 財經要聞 華航貨運營收 連六月拚百億 04:102021/12/24 證券．權證 財經熱門新聞 新冠藥解盲成功！國鼎狂噴67％暴漲95元觸熔斷 嚇到暫停交易 - 要聞 他買房在淡水卻住不習慣！狠揭致命痛點：真的後悔了 - 財經 美股崩盤日來了？神準鐵嘴預言開殺15％ 最大兇手是他 - 財經 升息快了！美股全面開殺 專家驚爆恐怖衝擊 - 財經 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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