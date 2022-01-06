長榮航（2618）5日對客戶發布航空貨運漲價通知。長榮航表示，宣布因應貨運艙位市場需求，將在2022年1月12日起針對出口至東北亞及東南亞各航點依現行運價調漲15％至20％。由於航空貨運的傳統旺季已過，長榮航此時宣布漲價主要仍是亞洲客戶需求強勁及貨櫃海運塞港下「海轉空」的需求暢旺所致。