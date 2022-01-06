立陶宛因為同意台灣在當地開設以「台灣」為名的代表處，遭受中國強力施壓。美國貿易代表戴琪今天與立陶宛外長藍斯柏吉斯通話，表達美國對立陶宛遭受中國經濟脅迫的支持。

立陶宛自去年同意台灣以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處後，中國開始對立陶宛外交與經貿展開脅迫。不過，立陶宛在安全領域的重要盟友美國也相應強化對立陶宛的具體支持，並協調歐洲採取行動，國務卿布林肯（Antony Blinken）也積極與歐洲各國外長聯繫，表達對立陶宛的聲援。

在外交支持後，戴琪（Katherine Tai）今天也與藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話，對於立陶宛面臨中華人民共和國的經濟脅迫，表達美方的強力支持。

戴琪強調美國對歐盟與其成員國合作解決脅迫性外交與經濟行為的承諾。雙方也討論因應共同面臨的挑戰重要性，建立緊密的跨大西洋夥伴關係，擁抱並反映美國與歐盟的共同價值觀。

戴琪與藍斯柏吉斯也指出，美國和歐盟作為民主市場經濟體，擁有許多需要在國際上捍衛的核心價值與原則。兩人也將定期聯繫，加強美國與歐盟以及美國與立陶宛的經濟關係，並持續解決中國的經濟脅迫問題。（編輯：徐睿承）1100106