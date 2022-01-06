新型冠狀病毒變異株Omicron傳播迅速，土耳其今天通報6萬6467起病例，創COVID-19疫情爆發以來最高紀錄。儘管兩劑疫苗接種率達83.38%，衛生部強調，追加劑的重要性與日俱增。

衛生部今晚公布疫情通報顯示，過去24小時新增6萬6467起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例、143例病逝。今天確診病例數打破去年4月16日高峰時的6萬3082例，為疫情爆發以來最高紀錄。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）今晚於衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會後聲明中表示，一如預期，Omicron變異株導致病例數顯著增加，不過住院率沒有隨著感染率增加而提升，「在Omicron變異株最盛行的伊斯坦堡，各醫院負擔沒有出現明顯增加趨勢」、「已知跡象顯示不必過度擔心」。

去年4、5月那波疫情高峰期間，土耳其曾經連續19天COVID-19死亡數超過300例，單日病故數甚至曾高達近400例。相形之下，去年12月以來COVID-19造成的單日死亡數一天超過200例。

儘管疫情顯著升高，聲明強調，除非各機構基於防疫而關閉，否則學校不停課。克扎強調：「學校會繼續實施到校上課」。

克扎說，根據當前疫情趨勢研判，接種疫苗追加劑的重要性與日俱增，「民眾遵照疫苗接種計畫施打追加劑，這極為重要」、「疫苗對病毒具有保護力，即使感染也只會是輕症」。

土耳其目前兩劑疫苗接種率為83.38%，近2035萬人已追加第3劑。（編輯：郭中翰）1110106