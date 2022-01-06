【每日必看】"加工死亡"?! 臥龍洞三屍命案 檢相驗解剖 @中天電視 20220105

王母交付一封信，內容都是對「她」的指控，指出會造成3人命案的始作俑者就是范姜男的前女友，紙條內還寫下「要她一輩子良心不安」。（民眾提供／吳建輝南投傳真）

南投縣埔里鎮臥龍洞古道離奇3屍命案，案情撲朔迷離。檢警在死者租屋處找到寫有「和宇宙同在」、「殉道者」文字的記事本，甚至傳出死者王女曾在半夜辦法事、燒紙錢；王女母親5日拿出手寫信，控訴范姜姓男子的戴姓前女友誣告，3人是「含冤而死」。據了解，戴女提告內容包括她被用鞭炮「驅魔」、遭設計簽本票賠償等。

檢察官5日相驗郭、王遺體，王母拿出一封手寫信，控訴范姜男的前女友戴姓女子「被你誣告的3個人，已含冤而死，我要你一輩子良心不安」、「媽媽的心肝寶貝，媽媽能做的只有這些，沒能還你清白」，文末更寫下3次「司法不公」。

20多歲戴女雙親去年5月到警局提告3死者涉嫌傷害、詐欺和恐嚇取財。據中央社報導，戴母指出，女兒2019年7月透過交友軟體認識范姜後交往，2000年3月4人共同租屋同住，女兒從此失聯。直到去年3月，女兒在南投一處網咖要向朋友借錢，她經朋友告知才找到女兒，並從南投帶回新竹。

戴母指出，郭男、王女自稱能「預知未來」，還說女兒身上充滿負能量，要求女兒拿鞭炮炸自己；還拿香、剪刀進行不明宗教儀式。

此外，王女曾以范姜男在打掃時拿了她的抹布，要求還一條要價1000萬元的「黃金抹布」，最後以100萬元和解，范姜男賠90萬，戴女連帶賠償10萬；王女稱戴女害她盆栽感染負能量，又要戴女賠20萬元等。

戴母說，女兒身心受創又被騙錢，對於王女母親的控訴，覺得「被害者怎麼反倒成了加害者」，後續一切就交由司法判定。不過此案檢察官仍在調查中，尚未偵結。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980