庾澄慶(哈林)昨(5日)為90歲母親祝壽，演藝圈好友柴智屏、張小燕等人都到場祝賀，柴智屏也在臉書分享當晚慶生照，只見庾澄慶母親保養得宜，完全看不出已經90歲，庾澄慶與老婆張嘉欣更是罕見同框放閃，掀起網友討論。

知名製作人柴智屏曬出幫庾澄慶母親的慶生照，只見演藝圈一干好友紛紛都到場祝賀，只見保養得宜的壽星庾媽媽，不僅氣色相當好，更看不出來已經高齡90歲，讓她大讚：「美麗的庾媽媽90大壽，視覺年齡根本70，精氣神如同在50，講笑話幽默感30，傳統戲曲搖滾教母庾媽媽，Beautiful Legend ，生日快樂」，此外，庾澄慶和張嘉欣更罕見同框與母親合照，讓網友大讚是郎才女貌的一對。

此外，柴智屏與昔日節目《超級星期天super》主持群張小燕、庾澄慶、卜學亮合照，還一同做出當年「Super」的招牌手勢，接著感性道出內心話：「超級星期天super，工作生涯最快樂的時刻，是我愛的人我的Family」，還不忘大讚小燕姐「永遠最美的娘娘look」，也意外勾起6、7年級生無限回憶。

對此，網友紛紛留言：「終於知道哈林的活力不老基因哪來的」、「庾媽媽真美，優雅大氣，保養實在很好，看起來像70」、「小燕姐、哈林哥、還有亮哥耶，可惜少了佼哥，好懷念小時候每個星期天晚上8：00的那時候守著電視機」、「媽媽看起來超級年輕的喔」。