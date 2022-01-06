澎湖謝姓漁民本月3日獨自駕船「龍明利168號」出海，中午卻發現船漂流至尖山電廠海域擱淺，船上無人並懷疑落海，警消及海巡、空勤總隊連續搜索兩天毫無所獲，昨(5日)下午，有民眾報案龍門電纜頭沙灘發現一具男屍，經確認就是失蹤的謝姓船長，檢方將信行相驗查明死因。

海巡署第十三巡防區指出，連日海象趨緩風浪小，湖西鄉漁民66歲謝姓船長3日清晨從龍門港報關出海，原計畫備餌再出海捕撈土魠魚，卻遲遲不見返航回港，家屬於中午12時30分緊急向龍門安檢所報案協尋。

同村友船動員集結出海找人，隨即竟在鄰近海域的尖山發電廠排水處發現謝萬發駕駛的龍明利168號小船已擱淺在岸際，船上引擎仍發動中，人卻不見蹤影。

初步研判謝男疑似落海失蹤，海巡署金馬澎分署第十三巡防區立即發動所屬第七岸巡隊及第八海巡隊展開海陸搜索，同時協請空勤總隊直升機支援空中搜尋，但漏夜搜索仍未果。

警消動員人力，擴大搜救行動持續兩天，同時延伸搜索範圍，昨日下午，警方突然接獲民眾報案，在龍門電纜頭沙灘發現1具男性屍體，經通知謝姓船長的家人指認，確認死者就是謝姓船長，澎湖地檢署檢察官將進行相驗，查明謝男的死因。