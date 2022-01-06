金管會公布外資進出最新統計，外資2021年12月持續淨匯入達約47.61億美元（約新台幣1314億元），累計全年淨匯入達210.51億美元（約新台幣5809億元），創2009年以來近12年新高紀錄，帶動累計淨匯入金額達2295.96億美元，續創歷史新高紀錄。

金管會統計，外資去年12月淨匯入約47.61億美元，其中一般外資淨匯入約47.51億美元、陸資淨匯入約0.1億美元。累計外資去年全年淨匯入約210.51億美元，其中一般外資淨匯入約210.5億美元、陸資淨匯入約0.01億美元。

而外資去年12月持續回補台股、擴大買超達603.06億元，其中對上市股票擴大買超達714.3億元、但對上櫃股票則擴大賣超達111.24億元。累計去年全年賣超台股收斂至4970.43億元，其中對上市股票賣超收斂至4490.06億元、對上櫃股票賣超則擴大至480.37億元。

由於接近年末耶誕假期，外資往年12月動向普遍趨守，但近3年操作轉趨積極、分別淨匯入達38.38億、45.14億及47.6億美元。累計去年11、12月淨匯入達108.6億美元，創2005年138.35億美元以來近16年同期高點，顯示外資持續看好台股2022年元月行情。

對於外資去年11、12月大舉淨匯入，證期局官員認為應是台灣經濟基本面良好、市場表現相對穩健，對台股後續表現仍具信心所致，進而帶動全年累計淨匯入金額達210.51億美元、創近12年高點。