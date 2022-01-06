金融總會2021年金融建言白皮書共提出40項建言，金管會經分析排除涉及其他部會權責的18.5項後，決議「參採」8項、以金融科技創新與強化層面居多，參採率自47.2％降至37.2％，不過，「持續評估」則有11.5項，比率自41.7％提升至53.5％。

金融總會每年整合各金融業公會與周邊單位興革建議，提出「金融建言白皮書」供金管會及相關部會參考。2021年金融建言白皮書包括4大主軸、23項議題及40項具體作法，金管會主委黃天牧5日率各局處，與金融總會、各金融業公會及周邊單位代表開會溝通研商。

金管會表示，此次參採的8項建言中，有3.5項已納入措施、正積極推動中，4.5項建言與政策推動方向一致、正規畫具體內容中。扣除涉及其他部會權責的18.5項後，僅2項建言未參採，不參採率自11.1％降至9.3％。

金管會此次參採的建言，主要為擴大金融產業發展、金融科技創新與強化、支援實體經濟永續發展，包括成立專案小組研議證券融通業務的風險總歸戶管理機制、常態化遠距投保、協助銀行業推動稽核人員數位化聯防訓練等。

同時，金管會已請期交所蒐集倫敦金屬交易所（LME）及外國做法及規範，評估開放期貨商子公司從事倉單交換、避險等相關業務效益，並研擬相關規範及配套措施。

至於稅制建議、推動勞退自選投資、協助中小企業取得低碳轉型融資等涉及其他部會權責的建言，金管會將協助與相關部會溝通。同時，針對取消銀行採用信用風險內部評等法需試辦3年及降低採行門檻、推動金融跨業遠距服務共通身分認證機制等建言，持續評估推動。