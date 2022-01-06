受東北季風增強影響，今、明兩天全台有雨，北台灣今越晚越冷，氣象局表示，明天氣溫繼續下降，北部僅13、14度，3500公尺以上高山有機會下雪，氣象專家吳德榮指出，下波強冷空氣下周二（11日）南下，達大陸冷氣團強度，最冷時間落在下周二晚間到下周三清晨（11至12日），北市12至14度，平地最低溫下探10度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明（6、7日）東北季風增強及中層雲系移入，今天北台灣越晚越冷，低溫降至13，中南部也因雲量增多略轉涼，晚上微冷低溫約15度。降雨部分，北部、東半部有局部雨，中南部局部短暫雨，明天（7日）水氣最多，氣象局表示，若溫度條件配合，3500公尺以上高山有降雪機率。

吳德榮表示，周六、周日（8、9日）中層雲系遠離，西半部轉多雲時晴，但仍受東北季風影響，東半部、大台北東側偶有雨。下周一（10日）東北季風減弱，氣溫回升，南海移入的中層雲系增多，全台有局部短暫雨。

吳德榮表示，最新各國模式模擬，下周二至下周四（11至13日）大陸冷氣團南下，下周二晚間至下周三清晨氣溫降至最低，北市低溫12至14度，平地最低氣溫降至10、11度，是否會達寒流強度，仍要持續觀察。

降雪部分，氣象局表示，若溫度及水氣條件配合，下周二（11日）3000公尺以上高山有降雪機率。