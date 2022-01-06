副總統賴清德臉書2日換上新的封面照，引發外界熱議。（圖／取自賴清德臉書）

媒體人黃暐瀚在副總統賴清德臉書新封面照下留言，引發熱議。（資料照片）

副總統賴清德2日臉書更新封面，換上了合歡山登頂照，上頭更寫著「勇敢自信，穩步前進」，民進黨立委莊瑞雄對此表示，賴就是想選總統，大家又不是不知道。媒體人黃暐瀚則在圖片下留言「祝心想事成、健康順利！」引發熱議，網友看法兩極互不相讓。

賴清德2日在臉書更新「合歡山登頂照」新封面，引發多方揣測。據了解，總統蔡英文曾在2020年1月11日的總統大選中勝選隔天，在臉書上刊出一張照片，而照片的拍攝地點，也是在合歡山。賴3日出席藥師公會全聯會6樓會館落成典禮時，被問到此事，並未多做回應。

民進黨立委莊瑞雄5日接受網路節目《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪，莊認為，賴清德就是想選總統，大家又不是不知道，甚至直言，賴現在是民進黨內的超級大咖，他已蓄勢待發了。

值得注意的是，黃暐瀚本人在賴清德新封面照下留言「祝心想事成、健康順利！」此留言獲約100個讚與數十則回覆，有網友表示：「講得很好」、「民主社會就是人人有機會」、「有夢最美，希望相隨」、「賴清德認證過蔡英文有網軍」；但也有網友表示：「很會」。