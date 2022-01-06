高雄市林姓男子一家四口遭酒駕者撞傷，林妻傷重不治，林男與女兒3人受傷至今仍然在醫院治療，家屬淚訴，指林男夫妻倆都是家中支柱，現在倒下了，未來復健之路漫長，希望社會大眾伸出援手。林男母親在親友攙扶下到場，頻頻拭淚泣不成聲，甚至哭倒靠在桌子上，最令人鼻酸的是，目前林男與兩名女兒，至今仍不知家中的女主人已逝，未來如何告知真相，家屬也相當不忍。

林家4人去年12月遭黃姓男子酒駕撞碎天倫樂，受傷的3人雖無生命危險，但經濟陷入困頓，高雄市里長聯誼總會主席劉啟芳發起募款活動，昨日上午偕同家屬舉行記者會，家屬拿出目前林男與女兒3人在醫院治療照片，皆虛弱躺在病床上。

林男的莊姓妹婿提到，小姊妹倆已轉至一般病房，但林男還在加護病房，在父女3人病況尚未穩定前，還沒告訴他們母親已經過世的事；但夫妻倆是家中支柱，未來復健之路漫長，肇事者至今沒有慰問關心，若最後對方雙手一攤，經濟重擔還是回到林家人身上。他在現場提供林男的私人帳戶和社會局代收愛心捐款帳戶，希望大眾伸出援手。

莊姓妹婿表示，匯到林男個人帳戶的愛心捐款，會待他出院後自行運用，用在復健、教育費或生活開銷等；他也坦言，現在所需經費不高，都只是為了3人未來打算。

事故發生至今，高雄市長陳其邁昨第三度赴醫院探視林家人，除發放慰問金外，因林男胞妹每天在醫院照顧哥哥，無暇顧及家中幼兒，市府也提供臨時托育資源；高雄長庚醫院日前允諾全力支持治療費用，並由社會局媒合英倫牙醫集團捐助姊姊所需全口牙齒重建費用，對於後續醫療復健照顧，長庚醫療團隊也將全力協助。