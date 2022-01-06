巴西總統波索納洛因腸阻塞在聖保羅住院兩天後，今天上午出院，醫生說，起因是「沒有嚼爛蝦子」。波索納洛抱怨批評他休假的人「壞心眼」，說自己只是在「鬆弛神經」。

波索納洛原本在巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）離島南聖方濟各（São Francisco do Sul）的海軍基地度假，3日凌晨因腸阻塞住進聖保羅市的維拉新星（Vila Nova Star）醫院。

自2018年以來一直在波索納洛身邊的醫生麥塞多（Antônio Luiz Macedo）在出院前的新聞發布會上表示，波索納洛的腸阻塞是因為沒有正確咀嚼蝦子引起。

波索納洛說：「我不是吃午餐，而是用吞嚥的；我們點的燉魚也有蝦子，所以我是連魚帶蝦一起吃進肚裡。」

麥塞多補充說：「誠如他（波索納洛）解釋的，蝦沒有嚼爛；所以我們在此奉勸大家，每口都應咀嚼15次。」

麥塞多指出，波索納洛身體很好，恢復很快，當他抵達醫院時，腸道已經開始恢復工作；波索納洛將在接下來的幾週內進行特殊飲食和步行。

波索納洛在離開醫院時還表示，批評他在聖卡塔里納州度假的人「壞心眼」。波索納洛因為接受治療的緣故，不得不停止旅行。

波索納洛說：「我是一位沒有假期的總統，批評我在休假的人很壞，我只是騎水上摩托車和在Beto Carrero遊樂場開賽車鬆弛神經，結果卻被訓斥。」。

波索納洛還說：「我原本打算2月去跳傘，自願為巴西航空工業公司英伯拉爾（Embraer）製造的噴射機KC-390做推廣，但現在麥塞多說我不可以了。」

波索納洛在聖卡塔里納海岸的行程包括騎摩托車和水上摩托車、理髮、簽年終樂透彩券、在披薩店用晚餐，以及在遊樂場玩賽車。

波索納洛的休假招來眾多批評，因為他沒有因巴西東北部巴伊亞州（Bahia）南部遭受大雨襲擊的情況而中斷休假。

波索納洛盟友建議他先前往巴伊亞南部視察災情，之後再前往聖卡塔里納度假，但波索納洛沒有接受建議，最後因為腸阻塞接受治療，才不得不停止旅行。