原屬國民黨籍的備役少將于北辰在2021年的最後一天（12月31日）發表聲明，宣告退出國民黨，隨即公開力挺中二選區民進黨候選人林靜儀，引發外界關注。無黨籍立委高金素梅4日被問到，對于退黨轉挺綠營的看法，高金回應「每個人都要懂得感恩」。此回應獲不少網友盛讚，有人更表示高金「果然是女中豪傑」。

高金素梅昨日赴台中沙鹿市場，為國民黨候選人顏寬恒掃街助陣。接受媒體聯訪時，被問到如何看待于北辰退黨倒戈？高金表示，她過去受到長輩族人的教育，都清楚的告訴她「每個人都要懂得感恩」。

針對于北辰退黨一事，高金素梅進一步強調，于退黨屬國民黨的事務，她身為無黨籍民意代表，對於其他政黨的黨務相關議題，就不便做過多評論了。

此消息引發熱烈迴響，大批網友湧入《中時新聞網》相關新聞連結留言表示：「果然是女中豪傑」、「此話一出，高下立判」、「不得不說高金素梅實在很厲害」、「的確，飲水思源，做人該知感恩」、「吃人一口還人一斗」、「日久見人心」、「高金委員，讚！」「難怪每次都能拿很高票」。