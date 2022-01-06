桃機群聚累計8人確診，其中已有2人感染Omicron，對此，中研院生醫所兼任研究員何美鄉建議，指揮中心可以讓第一線防疫人員在打完第二劑滿3個月後，就先去打第三劑，因為雖然Omicron重症機率較低，但傳染性強，如果相關防疫人員確診就必須隔離，如此一來可能導致醫療量能短缺的危機。她認為真正的超前部屬應是「預防式的維持較高的抗體」，而不是等到疫苗保護力剩10％以下才去打第三劑疫苗。

何美鄉昨在臉書發文表示，英國近日公布疫苗對Omicron保護效果的資料，無論是打哪個廠牌的疫苗，接種完3個月後對Omicron的保護力只剩30％，等到5個月就只剩下10％以下的保護力，但如果可以打第三劑，不管是打莫德納還是BNT都可以快速將保護力提升到60％以上，且可以維持2至3個月左右。

該研究中也提到，感染Omicron住院的保護效果，接種兩劑6個月仍可維持50％；打到第三劑則有88％。而Omicron感染者的住院機率其實只有Delta的三分之一，根據香港實驗室資料顯示，Omicron感染上呼吸道能力很強，但感染肺部細胞的能力相當低。

何美鄉建議讓第一線防疫人員打完第二劑3個月後就打第三劑疫苗，雖然這與衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)的建議不同，但接下來春節返台人數將暴增、國外疫情高昂，在這段期間Omicron進入社區的風險會提升，為使疫苗保護效果在第一線人員身上無縫接軌的維持，最好快打第三劑，而不是等到保護力降到0至10％才去。

何美鄉進一步解釋說，這樣的建議是考慮到Omicron的快速傳播能力，雖然重症率極低，但也不能讓受感染者繼續工作。因此，如果第一線防疫人員確診，就會出現防疫人員被隔離，產生醫療量能短缺的危機。此時，預防式的維持較高的抗體，才能在關鍵時刻，減少防疫人員的確診數，才能算是超前部屬。

何美鄉也說，台灣也要趕快建立區分Delta和Omicron的檢驗方法，以利決定如何治療重症病人，因為現在常用的單株抗體對Delta有效，但對Omicron卻無效。而今年冬天這兩種病毒都不可忽視，也都有入侵台灣的風險，在疫苗覆蓋率逐漸提升的時候，我們更要將重點從確診人數轉到降低重症與死亡率，也務必考慮到台灣85歲以上的高風險族群疫苗接種率極為不足。