現代人基於經濟因素而不敢生小孩，一名女網友反駁，表示孩子從出生到長大，除了請保母、托育等費用較高外，其餘的花費扣掉補助，每個月只花2萬元左右，認為年輕人說生小孩很花錢是誇大其辭，反遭網友酸，「只能說你觀念停留在舊時代」。

原PO在PTT八卦板發文表示，很多人因為經濟因素不敢生小孩，但她認為，孩子從出生養到能夠獨立，其實開銷並不大，所有費用加起來再扣掉補助，平均每個月花不到2萬元。

原PO說明，孩子出生後，除了請保母、托育等費用較高外，孩子從進學校到長大成人的過程，根本不會花太多費用，「雙新家庭只要夫妻兩人每月各負擔1萬元，就可以迎接新生命的到來」。

原PO嘆，只要問自己爸媽把你養大花了多少錢，再加保母、教育等費用，就可以知道生育孩子大概的花費，但讓她不解的是，很多年輕人不去問，就認定生小孩很花錢，根本是誇大其辭，誤導其他人。

貼文曝光後立刻引起網友討論，不少網友認為，現在的物價比以前貴很多，問長輩養小孩的費用並不準確，「只能說你觀念停留在舊時代」、「以前薪水跟現在差不多，但物價不一樣」、「以前的學費有現在多嗎」、「完全不一樣，現在學費、生活費，跟以前不能比」。

也有網友表示，養育小孩並沒原PO說得那麼簡單，要養得好也要花不少錢，「養活很容易，但要養得優質就很貴」、「孩子的眼界就是用錢砸出來的」、「你以為進學校後只要給他吃東西就好嗎」、「要養小孩便宜也是有便宜的方法，但就是生活品質很差」。