網路家庭（8044）執行長蔡凱文表示，展望2022年營運，2021年營運量能已經相當滿，不過在中華郵政A7物流園區啟動之下，營運將還有向上的空間。物流園區啟動之後，出貨能量將提升一倍以上，將持續加強物流布局。法人則預期，今年網家集團整體營運表現將有望達高雙位數成長。

網家2021年第三季單季稅後淨利0.75億元，季增19％、年增33％，單季每股盈餘0.65元，優於2020年同期的0.58元。前三季累計稅後淨利2.58億元，年增24.3％，累計每股盈餘為2.37元，優於2020年同期表現。

展望網家2022年營運表現，蔡凱文表示，雖然2021年營運量能已經很滿，但2022年仍然訂下積極成長的目標，而2021年投資的新創與併購，部分已經開始發揮效果，包括如投資的物流新創Pickupp已經在配送上提供服務，另外如易安網，疫苗險、寵物險都已經上線，接下來將持續整理投資的新創與併購，預期將陸續為營運帶來新動能。

網家2022年在物流佈局部分，由於與中華郵政合作的A7物流中心將上線，將可增加倉儲樓地板面積約五成，且該物流中心是自動化倉儲，將提升包裹處理量一倍以上，加上系統優化，推進速度快，拆單跟接單邏輯優化下，出貨也將更快速，最快有望做到4小時到貨，此外。網家2021年投資香港物流新創Pickupp，並透過增加衛星倉，讓未來就算再出現急單爆量的情況時也能順利出貨。

除了物流以外，BNPL先買後付、P幣以及原本網站的自然成長，都將是2022年營運動能，同時，網家也規劃在2022年上半年推出較大的改版，將從PC版先開始著手；在服務方面，金流部分與24h購物部分，也將規劃功能上的串接，並且透過橫向打通服務，優化消費者體驗。

以電商滲透率角度來看，台灣相較於其他國家仍有很大的成長空間，經過疫情洗禮，不同族群、不同年齡層的用戶也加速集中到線上消費。網家過去五年來業績翻一倍，未來將會維持過去的成長速度，同時透過連結外部夥伴，持續為營運創造新動能。法人則預期，網家2022年營運目標將維持在高雙位數成長。