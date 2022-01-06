47歲金馬影帝黃渤過去以《鬥牛》在金馬獎上封帝，與徐崢、鄧超、吳京並稱為大陸「票房四巨頭」，他事業順遂，婚姻家庭也被譽為模範，2007年與初戀編劇小歐結婚，2011年生下一女。沒想到昨(5日)網上流出黃渤疑似勾女逛街的照片，對此，黃渤今凌晨火速曬出工作中的照片，澄清該女只是經紀人，還幫對方臉上下標籤「完全無語的女經紀人」，化解一場危機。

黃渤從年輕時就有成為藝人的夢想，曾當過駐唱歌手、舞蹈教練、配音員等，後來他因緣際會成為演員，以電影《瘋狂的石頭》和《瘋狂的賽車》走紅，2009年更以《鬥牛》和張家輝獲得金馬獎史上的雙影帝，2012年受邀和曾寶儀主持金馬獎頒獎典禮，以幽默逗趣說學逗唱風格獲得不少好評。

黃渤發文回應。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

感情方面，黃渤年輕時因喜歡跳舞，和一群好友組成了個名為組「藍色風沙」的組合，但後來有成員因故退出，一樣愛跳舞的小歐便被招募救火成為新成員，朝夕相處下黃渤與小歐開始交往，兩人愛情長跑13年後結婚，隨著黃渤走紅，小歐也日趨低調，專心成為丈夫背後的支柱，黃渤後來受訪談到家庭，直言自己雖然不知道有沒有永遠的愛情，但知道最長久的感情叫做「親情」，認為親情才是最可靠的，一席話也道出和太太多年昇華為老夫老妻的感情。

據《新浪娛樂》報導，近日有網友分享跨年夜在外灘偶遇黃渤，可見照片中有一女親暱的勾著黃渤的手，引來其他網友指認該女並非小歐，甚至懷疑黃渤出軌，對此，黃渤稍早親上火線說：「東方衛視跨年演出有成績，收視第一值得慶祝！感謝同事們多年的齊心協力，江邊留個影，願大家在新的一年一如既往心存善良，目向遠方」，並曬出和助理、女經紀人、宣傳的照片，還自嘲自己只是「除了微笑還能怎樣的藝人」，否認謠言。