桃園確診個案足跡圖。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

桃機爆群聚感染，其中一名確診清潔員（案17239）曾到桃園市中壢區金嗓歌友會，根據桃園市政府公布的足跡圖顯示，個案曾在2021年12月29日至2022年1月2日都去過金嗓歌友會，而立委魯明哲昨也PO出歌友會跨年餐會人山人海的照片，憂心若確診者有參與恐讓疫情擴散。對此，桃園市長鄭文燦回應，金嗓歌友會已造冊800多人採檢中，目前已採60多人。

金嗓歌友會跨年活動照片被PO出後，民代、民眾紛紛憂心此事會重演「獅子王」傳播鏈事件，桃園市衛生局也證實，案17239自述曾在上月31日晚間約8點半前往金嗓歌友會，不過並非參加晚會活動，而是到裡面的房間打麻將，先前已針對案17239採檢16名相關接觸者，1人陰性、15人採檢中，此外衛生局6日早上7點半再到歌友會現場針對會員進行採檢。

鄭文燦6日舉行防疫專案會議表示，案17239自述曾在金嗓歌友會打工，「在工作間曾有跟其他人近距離接觸」，市府再往前追溯至上月31日跨年晚會，5日晚間造冊約800多人，6日早上7點半開始採檢，目前已有80多人採檢完畢。

市府補充，目前正在確認案17239的打工內容為何，此外，造冊人數因需要過濾實聯制並與本人確認，目前預估有800多人，正在進行採檢中。