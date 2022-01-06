台中市第二選區立委補選進入倒數階段，不過藍綠在決戰前夕的「選前之夜」有不同方向的策略！包括總統蔡英文、副總統賴清德等人在內，民進黨各大咖將在該晚出席力挺候選人林靜儀，而國民黨候選人顏寬恒則傳出不會邀請其他藍營高層，希望能讓選舉回歸在地。

藍綠兩黨昨（5）日都在各自的中常會，積極討論要如何在中二補選及罷免林昶佐的最後階段衝刺。據轉述，民進黨祕書長林錫耀就在中常會時指出最後階段要小心避免犯錯，更播放2部影片，包括基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安等7位地方首長都在影片中力挺。

而國民黨主席朱立倫則強調，不論是罷昶還是中二補選都要尊重在地的聲音，主打「在地對空降」，因此請在地黨員、支持者在最後階段打電話催票，「用最實在的陸軍，對抗民進黨最惡質的網軍」。

據《鏡週刊》報導，因國民黨內評估中二補選的選情為五五波，討論後決定不會舉辦大型的造勢晚會，其他黨政系統不會前往站台，避免成為政黨對決，顏寬恒更要打親子牌，讓在地的聲音、民意展現出來，希望能讓補選回歸在地。