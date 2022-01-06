嘉義縣東石鄉從事土方生意的張姓男子，昨深夜11點與人相約在台17線三家村一處土地公廟旁談判，雙方疑似起爭執，坐在車內的張男遭人開槍射中頭部，送嘉義長庚醫院急救恢復生命徵象，警方目前已鎖定凶嫌身分，不排除強制拘提到案。

警方從案發現場附近的監視器畫面發現，事發前有多輛汽車陸續抵達土地公廟廟埕，綽號「包子」的張姓男子與另一名友人到場後沒多久就聽到槍聲，對方一群人隨即鳥獸散逃逸，目前已掌握到開槍凶嫌也是東石當地人，但截至目前為止，凶嫌與同夥皆未到案。

警方從張男同行友人口中得知，當時他與張男把車停在路邊與對方談判，兩人並未下車，凶嫌開槍時，他因被人從後方壓制頭部，聽到槍聲才發現張男中彈，自述不認識嫌犯一行人，不過友人說詞讓警方存疑，懷疑他避重就輕，至於凶嫌為何會痛下殺機？警方仍在調查中。

嘉義縣消防局昨晚11點09分獲報，指東石鄉三家村一戶民宅附近有人受傷，前往才發現傷者頭部中彈，沒有呼吸、心跳微弱，緊急送往嘉義長庚醫院急救，但到院途中張姓男子突失去心跳，經院方積極搶救，男子恢復生命徵象，嘉長表示，張男目前生命徵象暫時穩定，醫療團隊正密切觀察中。